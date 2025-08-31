Kod njih nema popravnog: Kada jednom razočarate ove znake horoskopa, drugu šansu nećete dobiti

U životu se susrećemo sa različitim pragovima tolerancije. Dok neki ljudi lako opraštaju i više puta, postoje oni koji jednom kad budu povređeni, stavljaju tačku na odnos. U astrologiji tri znaka posebno ističu svoju odlučnost i postavljanje jasnih granica – izdaja za njih znači kraj.

Bik

Bikovi su sinonim za stabilnost i odanost. Kada jednom poklone svoje poverenje, smatraju da ulažu u dugoročnu vezu ili prijateljstvo. Ako ih izneveriš, teško će ponovo otvoriti srce, jer kod njih poverenje nema “drugog pokušaja”. Radije će okrenuti novu stranicu nego rizikovati da budu ponovo razočarani.

Lav

Lavovi izuzetno cene lojalnost i iskrenost. Njihovo samopouzdanje ne dozvoljava da ostanu u vezi ili prijateljstvu koje im je nanelo bol. Za Lavove je očuvanje dostojanstva važnije od nežnog vraćanja na staro, pa sećanja na izdaju brišu sve šanse za pomirenje.

Škorpija

Škorpije vole intenzivno i strastveno, ali istom jačinom osećaju bol kada budu razočarani. Oprost njima ne pada lako na pamet, a vraćanje na početak gotovo nikada nije opcija. Za Škorpije izdaja znači definitivni kraj, bez obzira na trajanje ili važnost odnosa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com