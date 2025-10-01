Koja 3 znaka mogu da se raduju sezoni Vage? Imaće ludačku sreću, neverovatne prilike i dugo čekani obrt sudbine

Blizanci, Lav i Strelac mogu da se raduju sezoni Vage, oni započinju srećniji životni ciklus u narednom periodu.

Sezona Vage je povezana sa odnosima, ali je takođe i sa distanciranjem i znanjem šta treba zaštititi, poput vaših voljenih. Ulaskom Sunca u znak Vage započinje sezona u kojoj ravnoteža, sklad i međuljudski odnosi dobijaju na značaju. Astrolozi ističu da se energija usmerava ka harmoniji, odnosima, estetici i ličnom razvoju.

Ovaj tranzit mnogima donosi priliku da poravnaju karmu, izglade nesporazume i započnu novi, srećniji ciklus. Ova tri horoskopska znaka posebno će osetiti nalet pozitivne energije, njima stiže dugo čekani obrt sudbine.

Blizanci – vetar u leđa

Blizancima konačno dolazi period u kojem se osećaju rasterećeno i slobodno. Posao i kreativni projekti dobijaju neočekivanu podršku, a na privatnom planu mogu očekivati iznenađenja od osoba koje dugo nisu videli. Njihova komunikacija biće magnet za nove ljude i šanse.

Lav – vreme sjaja

Lavovi su dugo osećali stagnaciju, ali sezona Vage ih vraća u centar pažnje. Biće prepoznati zbog truda i harizme, a ljubavni život ulazi u mirniju fazu. Neki Lavovi mogu doživeti sudbonosne susrete ili obnoviti staru romansu pod povoljnim okolnostima.

Strelac – put u srećniju budućnost

Strelčevi ulaze u period ispunjenja, gde se otvaraju vrata za putovanja, nova znanja i širenje poslovnih kontakata. Sreća ih prati u ljubavi, ali i finansijama konačno će moći da realizuju planove koje su dugo odlagali.

Sezona Vage donosi ravnotežu između akcije i elegancije, pa je savršena za znakove koji znaju kako da iskoriste šarm, ali i zadrže fokus. Ova sezona donosi talas pozitivnih događaja. Za Blizance, Lavove i Strelčeve, sreća je na horizontu, a naredne nedelje obećavaju harmoniju, uspeh i emotivno ispunjenje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com