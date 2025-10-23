Koja boja laka za nokte najviše odgovara vašem znaku horoskopa?

Da li ste se ikada zatekli pred policom sa lakovima za nokte i razmišljali: “Koju boju da izaberem?”

Ja sam, priznajem, stajala ispred te police deset minuta — i onda pogledala da vidim šta kažu zvezde.

Da, baš tako — da vidim koja boja laka skladu sa mojim horoskopskim znakom. I otkrila sam da je to puno zanimljivije nego što izgleda.

Vaš znak i idealna boja laka

Ovan → crvena

Vatreni Ovnovi najbolje se osećaju u upečatljivoj crvenoj — „ja sam jednom stavila intenzivno šarlah, i dobila kompliment od neznanca na ulici“.

Bik → zelena

Ljubitelji prirode i mira , zelena boja im rezonuje sa stabilnošću koju traže.

Blizanci → žuta

Energija, zabava i živost — žuta je kao mali sunčev zracak na noktima Blizanaca.

Rak → roza

Nežna, emotivna, topla — roza odražava brigu i nežnost koju Rak često nosi u sebi.

Lav → zlatna

Lav voli da bude u centru pažnje — zlatni lak? E to je već glamur na vrhovima prstiju.

Devica → bež

Diskretna, uredna, praktična — bez greške izbor za Devicu.

Vaga → pastelnoplava

Ravnoteža, mir, elegancija — nežna plava boja kao da šapuće “složena sam”.

Škorpija → tamnoljubičasta

Misteriozna, intenzivna, strastvena — ljubičasta boja dodaje sloj dubine.

Strelac → tirkizna

Sloboda, avantura, optimizam — tirkizna boja idealno pristaje Strelčevom duhu.

Jarac → tamnosiva

Ozbiljnost, stabilnost, autoritet — tamnosiva boja se slaže sa njihovu disciplinu.

Vodolija → srebrna

Inovativna, futuristička, nekonvencionalna — srebrna boja naglašava njihovu originalnost.

Ribe → bledoljubičasta

Sanjarenje, osećajnost, intuicija — nežno ljubičasta boja delikatno oslikava njihovu dušu.

Boja laka možda ne menja svet, ali može promeniti raspoloženje — ako izaberete onu koja rezonuje sa vama unutra. Kad se osećate usklađeno sa sobom, to se vidi.

Evo šta možete da uradite

Probajte boju koja odgovara vašem znaku — ali ako vam baš ne stoji, ne forsirajte.

Kombinujte: jedna boja na svim noktima + dekorativni detalj druge nijanse.

Birajte nijanse koje vam pristaju koži — i boja laka + boja odeće + vaš horoskopni predlog — dobijete svoj potpisni stil.

