Koja rasa psa je idealna za vas prema horoskopskom znaku

Horoskopski znak često govori puno o čoveku. Svidelo se to vama ili ne, on ponekad može predvideti sve – od vaše omiljene boje, omiljene biljke pa sve to vaše radne etike, a možda želite sa saznate i šta kažu zvezde kada su u pitanju rase pasa i koja od njih bi se najbolje slagala s vašim karakterom.

Evo koji je, prema astrologiji, četvoronožni prijatelj najbolji za vas.

Ovan

Znate da ste tvrdoglava osoba koja voli da ima glavnu ulogu i pokreće avanture. Vama je potreban pas koji će vas držati u pokretu, zbog čega je nemački ovčar odličan izbor. Nemački ovčari su neverovatno energični i inteligentni. Vrlo su odani i zaštitnički se ponašaju prema svojim vlasnicima, isto kao što se i vi zaštitnički ponašate prema svojim voljenima. Nemački ovčar biće odličan prijatelj za vas i podrška na svim vašim avanturama!

Bik

Poznati ste po tome da uživate u elegantnijim aspektima koje život može ponuditi, kao i što ste odani i praktični u svom svakodnevnom životu. Shodno tome, kavalirski španijel kralja Čarlsa je rasa koja će se odlično slagati s vama i vašim načinom života. Oni su pravi kućni ljubimci i ne smeta im vreme provedeno u kući ili stanu, ako je ono provedeno kvalitetno – na igru i maženje. Iako mogu biti osetljivi, oni su izuzetnu društveni psi i dobro se slažu s decom i drugim ljudima.

Blizanci

Prijateljski ste raspoloženi, veseli, uzbuđeni i znatiželjni prema svetu oko vas. Stoga ne čudi da je upravo velški korgi idealna vrsta psa za vas! Oni su obično manji psi koji veruju da su veći nego što jesu. Izuzetno su prijateljski nastrojeni i vole da budu u centru pažnje. Kao jedna od popularnijih i najomiljenijih rasa, nije im teško da privuku pažnju svih u sobi, a to će uraditi i vama kada ih prvi put ugledate.

Rak

Poznato je da su pomeranci zaštitnički nastrojeni, da zahtevaju veliku količinu nežnosti i da većinu svog vremena provode u zatvorenom. Idealni su za vas, Rakovi, zar ne? Iako mali, ovi psi imaju veliko srce. Oni će iskoristiti sve prilike koje im se nude samo da bi pokazali svom vlasniku koliko ga vole. Nisu zahtevni kada je u pitanju treniranje i relativno je jednostavno brinuti se o njima što ih čini idealnom rasom za vas.

Lav

Veoma ste društveni i razigrani, a upravo je po tome poznata i rasa jazavičara. Maleni, živahni, nestašne prirode ova pasmina puna je kvaliteta koje ćete vi, kao Lav, moći da cenite. Iako imaju tendenciju da privuku pažnju svih u sobi, često se jazavičari okrenu i posvete samo jednoj osobi. Neverovatno su inteligentni i prilagodljivi i malo je stvari kojih se oni plaše. Obično smatraju da ću veći nego što to zapravo jesu te ponašaju kao hrabri spasioci kada su sa svojim vlasnicima.

Devica

Rezervisana si i smirena, isto kao i Čau Čau. Ova veoma inteligentna vrsta psa obično ne zahteva puno pažnje, već uživa u vremenu koje provodi sama sa sobom. Zbog toga, ponekad se na prvu ne slaže dobro s drugim rasama, a mnogi je smatraju i opasnom, ali oni zapravo nisu agresivni po svojoj prirodi. Veoma su odani, kao što su i Device i upravo zato odlična su rasa za vas.

Vaga

Ljubazni ste i imate snažnu potrebu za održavanjem mira? To vas čini savršenim suputnikom u životu, ali i kada je u pitanju rasa engleskog kratkodlakog hrta. Iako su u početku uzgajani s namerom korišćenja u lovu, ova rasa je izuzetno prijateljski nastrojena, atletski građena i raspoložena za sve vrste aktivnosti. Ali, nakon svake aktivnosti, mnogo vremena provode i uživajući u spavanju što je idealno kada su u pitanju Vage!

Škorpija

Čvrsti ste, posvećeni zadatku i cilju koji ste naumili i neverovatno se zaštitnički ponašate prema onima koje volite. Zbog svega navedenoga, pitbul je odlična rasa za vas. Iako na prvi pogled hladan, pitbul pun je emocija koje krije iznad svoje krute površine. Ova rasa poznata je i po svom dominantnom stavu, ali u suštini sve što oni žele je da udovolje vlasniku. Jednom kada se povežu s njim ta ljubav je neraskidiva.

Strelac

Vi ste veoma znatiželjni, inteligentni i volite pustolovine te je zbog toga australijski ovčar idealna rasa za vas. Ova pasmina izuzetno je energična i zahteva puno aktivnosti kako biste je izmorili, ali sjajan prijatelj kada su u pitanju putovanja i avanture. Oni će vas pratiti svuda, a njihovu odanosti posvećenost nećete brzo zaboraviti. Lako se prilagođavaju svim vrstama okruženja što znači da zajedničkim putovanjima neće biti kraja.

Jarac

Vi ste marljivi, odani i inteligentni, tako da će se rasa poput belgijskog ovčara odlično slagati s vama. Ovi psi imaju snažne zaštitničke instinkte i odlučni su kada je u pitanju čuvanje svoje voljene osobe od bilo kakvih pretnji. Oni ponekad mogu biti zahtevni za dresuru i zahtijevaju čvrstu i strpljivu ruku koja će ih usmeriti u pravom smeru, ali vi ste i više nego vešti u postupanju s tvrdoglavošću pa ćete se odlično slagati.

Vodolija

Poznati ste po tome što ste jedinstveni, nezavisni i inteligentni – osobine koje rasa Basenji takođe u potpunosti utelovljuje! Iako su u Africi izvorno uzgajani u svrhu lova, poznato je da su ovi psi prijateljski nastrojeni i puni energije, iako imaju snažnu, tvrdoglavu karakternu crtu. Baš kao i vi. Oni nisu zainteresovani i neće učiniti nešto samo zato što im je rečeno, što znači da će vam biti potrebno malo strpljenja dok ih trenirate. Međutim, videćete poprilično puno sebe u ovoj rasi, pa ko će im dati bolji dom nego upravo vi?

Ribe

Poznati ste po svojoj osetljivosti, dubokim emocijama i po zarazno dobrom raspoloženju, pa ne čudi što će upravo vas privući rasa koker španijela. Ovi maleni psi obožavaju da pokazuju bliskost svojim vlasnicima i grle se s njima te oni neće oklevati da vam pokažu koliko im je stalo do vas. Ova vrsta psa takođe zahteva veliku količinu strpljenja, ali s obzirom na to koliko duboko brinete za svoje prijatelje i porodicu i koliko ste posvećeni stvarima koje volite, ova rasa savršena je za vas.

