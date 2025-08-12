Koje ste drvo u staroslovenskom horoskopu? Otkrijte svoj sudbinski životni put i snagu koju nosite u sebi

Stari Sloveni su verovali da svako ima svoje drvo sudbine – saznajte koje je vaše

Staroslovenski horoskop otkriva koje ste drvo zodijaka prema datumu vašeg rođenja. On nema nikakve veze sa narodnim verovanjima već predstavlja horoskop novog doba.

HRAST: 21.3.

Hrast su poštovali mnogi narodi. Stari Sloveni pridavali su mu poseban značaj i odlazili ispod hrasta da razmišljaju i donose važne odluke. Ako ste rođeni 21. marta, vi ste po pravilu snažni i lepi. Žene rođene u znaku Hrasta mogu ponekad delovati previše temperamentno i hrabro ali to im ni najmanje ne smeta da budu ženstvene i privlačne.

Pripadnici oba pola rođeni u znaku Hrasta izgledaju moćno i ostavljaju utisak velike snage. Imate ogromnu energiju i veliku stvaralačku moć. Obično ste dobrog zdravlja koje vas prati sve do duboke starosti. A ako primetite neki znak slabosti ili bolesti, pokušavate da ih sakrijete i od samih sebe.

Hrabri ste i ponosni. Imate sposobnost da napravite zaista velika dela. Vaši motivi su plemeniti i obično imate uzvišene ciljeve. Mada, vaš idealizam je ponekad preteran i navodi vas da idete glavom kroz zid. Spremni ste da učinite herojska dela da biste ostvarili svoje ideale.

Istrajni ste i uvek završite započeti posao. U svojim akcijama ne odstupate i ponekad ste uporni do tvrdoglavosti. Ponekad vam kažu da imate više sreće nego pameti i da vas sreća uvek prati. Veoma cenite materijalnu sigurnost: stan, kola i sve lepo što život pruža. Da bi sebi učinili život lepšim a samim tim i dobili slobodu koju visoko cenite svesni ste da morate da se zadržite na jednom mestu i u jednom poslu. Hrast je srećno drvo, i ljudi koji su rođeni po njegovom zaštitom obično i ostvare svoje želje ali tek kada „puste koren“.

Najviše od svega cenite svoju slobodu i ličnu nezavisnost. U isto vreme veoma poštujete tuđa prava. Ne volite kritiku i ograničenja jer vas sputavaju da realizujete i one stvari koje drugima izgledaju nemoguće. Ipak, otvoreni ste i srdačni i vrlo ste gostoljubivi.

Vi ste odan i veran prijatelj ali ne i bračni bartner. Veoma volite suprotni pol i ne uzdržavate se od flerta. Svoju slobodu, ipak, cenite više od svega.

LEŠNIK: 22.3 – 31.3. i 24.9 – 3.10.

Vi ste vrle energična i moćna osoba. Ponekad vaše sposobnosti izgledaju kao magija. Dovoljno je samo da nešto odlučite i nema sumnje da ćete do i ostvariti. Imate veliku pokretačku energiju i možete biti uspešan vođa. Lako prihvatate promene, i može se čak reći da ih vi tokom života stalno sprovodite. Stalno ste u akciji, uvek spremni, i izgleda da je to ono što održava vašu energiju. Ona je zaista nepresušna.

Naši stari su smatrali da je lešnik drvo magije. To je zbog toga što su ljudi koji su pod zaštitom ovog drveta imali gotovo neverovatne stvaralčke sposobnosti. Za vas je karakteristična i ogromna inteligencija, i izvenredna sposobnost procenjivanja situacije. Tako da izgleda kao da umete da „čitate misli“ protivniku. U isto vreme vaše namere je teško pročitati. Vrlo ste nepredvidivi, originalni i nezavisni. Ne ličite ni na koga i tako se i ponašate.

Vi ste osoba koja svojim akcijama ostavlja trag. Svesni ste da ne raspolažete običnim sposobnostima. Vi ste rafinirani i ponosni i u sebi ponekad imate i prikrivene oholosti. Ne podnosite prosečnost i vi niste takvi.

S vama je ponekad teško sarađivati jer smatrate da ste u svemu najbolji, i u radu ne dozvoljavate sumnju u svoje sposobnosti. Veoma uživate u divljenju koje izazivate. Kada nešto želite umete da upotrebite svoje ogromne sposobnosti da ubedite druge da vas slede. Pri tom se oslanjate i na inteligenciju i na šarm i zaista su tada ostali u opasnosti da budu sasvim zavedeni. Umete da budete zaista neodoljivi. I u ljubavnom pogledu ponekad umete da preterujete u strastima.

Umete da budete prepotentni i da svojim samoljubljem i egoizmom upropastite vezu. Ipak, u stanju ste strasno da volite, mada ste ponekad skloni preterivanju. U određenim situacijama umete da budete čak i vrlo neprijatni, pa čak i osvetnički raspoloženi. U pitanju su vaše emocije koje vas ponekad vode u krajnosti. Vi ste u stanju strasno da volite, ali i žestoko da mrzite. Nije preporučljivo biti vaš neprijatelj.

OSKORUŠA: 1.4 – 10.4. i 04.10 – 13.10.

Oskoruša je drvo osećajnosti. Ljudi koji se rode pod zaštitom ovog drveta umeju snažno i mnogo da vole. U stanju ste da se potpuno posvetite partneru, ali za uzvat tražite to isto. Istina je da mnogo tražite, ali vi i mnogo dajete. Kako to nisu svi u stanju, a kako vi bez toga ne možete da smatrate jednu vezu ozbiljnom, umete strahovito da zakomplikujete svoje ljubavne odnose. Ipak, vaš prvi brak je ujedno i jedini.

Veoma cenite porodicu, i tek kada se „smirite“ pored jednog partnera, i na taj način ostvarite emotivnu ravnotežu, pokazujete svoje najveće sposobnosti. Porodično gnezdo je vaša baza i vi iz nje često crpite energiju za sve čega se prihvatite u životu. Za sve vaše uspehe treba da zahvalite upravo miru i toplini doma.

Veoma volite novac, i obično ga steknete u životu. Sigurnost koju stičete zahvaljujući materijalnim sredstvima za vas je vrlo podsticajna. Neumorni ste i možete mnogo da postignete. Zahvaljujući velikoj inteligenciji i izdržljivosti umete da ostvarite svoje ambicije. Lako se prilagođavate, i što je za vas karakteristično, i u najtežim situacijama umete da sačuvate osmeh. Ljubazni ste, i obično držite do lepih manira. Lepo ponašanje vama je prosto urođeno.

Bez obzira na to kakvo vam je prethodno vaspitanje ili sredina u kojoj živite uvek umete da odmerite ili barem procenite pravu meru u komunikaciji sa okolinom. Volite lusuz, a ponekad i previše želite da se dopadnete. Zbog toga ste u stanju da sate i sate provedete pred ogledalom, ulepšavajući se, i ukrašavajući. Primetićete, možda, da žene oskoruše obično imaju i vrlo lep nakit. Vrlo ste elegantni i tražite takvog partnera, sa stilom i ukusom. Ponekad preterujete sa potrebom za stalnim dokazivanjem ljubavi ili podrške.

Neophodno vam je da stalno dokazujete svoje sposobnosti i stalno vam je potrebno divljenje. Vaš partner mora stalno da je svestan kakvog partnera ima i to volite da vam se govori. Od partnera takođe stalno očekujete da vam potvrđuje svoju ljubav. Rečenice tipa „da li me voliš“ i „da li ćeš me uvek voleti kao sada“ su vrlo česte u vašem ljubavnom rečniku. S obzirom na vaš temperament, seksualni život vam je veoma važan i rado i lako uživate u njemu.

JAVOR: 11.4 – 20.4. i 14.10 – 23.10.

Javor je drvo inteligencije. Za osobe koje su rođene pod zaštitom ovog drveta karakteristična je stalna potreba za novim stvarima i novim događajima. Oduševljeno se bacate u nova istraživanja. Novi pokreti i novi pravci uvek imaju u vama odanom simpatizera. Širokih ste vidika i stalno u potrazi za novim idejama.

Neki od vaših mnogobrojnih planova se ipak, nikada ne ostvare. Jednostavno, nije nemoguće da vam se ideje ponekad ne poklope sa vremenom u kojem živite. Često idete ispred vremena i ljudima je obično teško da vas prate, da vas u potpunosti razumeju i prihvate. Ponekad ste previše stidljivi, ali istovremeno i skloni kontradiktornom ponašanju. To potiče od vaše unutrašnje stalne borbe.

Vaš mozak stalno radi i smišlja. Tako vam se može desiti da najiskrenje mislite o jednoj stvari sve najbolje… a da onda postanete njen ogorčeni protivnik, ne prestajući i dalje da se preispitavate. Boreći se protiv sopostvene stidljivosti u stanju ste da učinite neuobičajene i gotovo apsurdne situacije. Gotovo neprimetno u stanju ste da čoveka navedete da vam otkrije sve tajne, ali umete i da ih dobro čuvate.

Vi ste kao neka hodajuća arhiva koja u svoj mozak memoriše mnogo najrazličitijih znanja i informacija. Obično puno znate o svima, ali to ne zloupotrebljavate. Imate retku sposobnost da „uradite pravu stvar u pravo vreme“, i obično imate uspeha u životu. Neki od vas su skloni laskanju i vrlo sujetni. Uživate u popularnosti i ne smeta vam da ljudi pričaju o vama. Svejedno vam je i ako se nalazite u sred skandala.

Volite ljude i vrlo ste tolerantni. Zbog toga imate mnogo prijatelja, mada ih često menjate. Umete da procenite kada i kako treba reagovati i kod suprotnog pola neverovatno lako postižete uspeh. Ipak, vaše emocije su ponakad prilično složene. Skloni ste neobičnim načinima izražavanja ljubavi i u potrazi za tim možete biti i perverzni. Obično niste ljubitelj porodičnog života. Tek u kasnijim godinama se menjate i ponekad postajete pravi konzervativac.

ORAH: 21.4 – 30.4. i 24.10 – 31.10.

Orah je drvo ćudljivosti. Osobe koje su rođene pod zaštitom ovog drveta su često vrlo stidljive i nesigurne. Emotivni ste i nežni i potrebno vam je mnogo vremena da se zaista opustite u nečijem društvu. Imate blistavu, praktičnu inteligenciju, dobar ste saradnik i možete biti odličan organizator.

U poslovnoj sferi ste najviše zainteresovani za materijalne vrednosti. Umete praktično da osmislite i realizujete svaki posao i da iz njega, bez mnogo buke, tiho i nenametljivo, izvučete maksimum. Spremni ste mnogo da uložite da ostvarite svoje želje. Vrlo ste snažni i izdržljivi. Vašim saradnicima ponekad možete izgledati preterano spori, ali vaša istrajnost je ogromna i vi na kraju uvek ostvarite svoj cilj.

Volite životna zadovoljstva i za većinu vaših aktivnosti imate motiv upravo u tome da sebi obezbedite materijalnu sigurnost. Kada je ostvarite, rado se prepuštate uživanju. Vi ste osoba koja ume sebi da ugodi, ali tek kada sve postignete što ste naumili. Nedovršeni poslovi i nerešene situacije remete vaš mir i spokoj. U odnosima sa dugima ste kulturni i uzdržani, i ne volite previše da se prilagođavate drugima. Odlučno istrajavate u svojim stavovima, toliko da je to i u stihovima opevano: „tvrd je orah, voćka čudnovata“.

Radije ćete ostati usamljeni nego što biste pristali na kompromis. Ponekad ste skloni čak i kontradiktornim promenama raspoloženja. Čas ste zle volje da biste trenutak kasnije bili sasvim prijateljski raspoloženi. Osim toga, umete da budete previše ljubomorni i posesivni. Kako ne umete srećno da napravite kompromis, skloni ste da preterujete u svojim emotivnim zahtevima. Ne pristajete na polovična osećanja niti dozvoljavate drugima da zaborave na vas. Ako se tako nešto desi, zauvek je pod senkom vaše sumnje.

Snažna osećanja vas navode da intenzivnije od ostalih sve preživljavate, i zbog toga najviše patite vi i vaši najdraži. Skloni ste dugim periodima ćutanja koje iritira vašu okolinu. Ipak, kada vam se neko približi i ubedi vas u svoju ljubav i odanost, vi uzvaćate prijateljstvo na senzualan i dirljiv način. Umete da budete verni i požrtvovani, ali tek kada ste uvereni da su vam osećanja uzvraćena.

TOPOLA: 1.5 – 14.5; 5.8 – 13.8; 1.11 – 8.11; 4.2 – 8.2.

Često se za vas kaže da ste pesimista. Ipak, vi smatrate da samo realno sagledavate situaciju. Gotovo uvek očekujete najgore i zbog toga uspevate da spremno reagujete na svaku situaciju. Detaljni ste i savesni i spremni i na neočekivane nezgode. Sva ova briga i savesnost imaju jedan motiv – vi najviše od svega cenite svoju slobodu.

Sasvim ste svesni da tek kada sve besprekorno obavljate, imate mogućnost da budete uvek ispred svih. Vama je za ostvarenje vaše slobode potrebna mirna savest, a to je moguće samo ako sve svoje poslove i odnose održavate jasnim i čistim. Imate izvanrednu inteligenciju koja, kako vi starite postaje sve oštrija. Imate istančane reflekse za sve što vas snađe i umete odlično da procenite situaciju. Tako da nije slučajno da baš vi ostvarujete odlične koristi za sebe pre nego što se ostali uopšte snađu.

Iako se ne može reći da ste za nešto posebno talentovani, ova osobina vas uvek dovodi u najviše vrhove. Vi ste stalno okruženi uspešnim i moćnim ljudima. Ponekad ste skloni da negujete prijateljstva koja vam donose materijalnu korist. Veoma cenite životna zadovoljstva i spremni ste da mnogo učinite samo da biste ih se domogli. Ponekad čak smatrate da cilj opravdava sredstvo, a ni cilj, ni sredstvo da se dođe do njega, ne moraju uvek biti baš najispravniji. To vas navodi na ponašanje koje nije sasvim ispravno.

U ljubavnom životu ste posesivni i konzervativni. Ipak, obično imate srećan brak i veliku porodicu. Umete da cenite osnovne životne vrednosti i trudite se da ih poštujete. Skladna porodica je samo jedna od tih najvažnijih stvari kojima nesebično poklanjate svoju ljubav i pažnju. U krugu svoje porodice vi dozvoljavate sebi da se opustite i da napravite predah između dva uspeha.

Imate puno prijatelja mada ste skloni da ih birate prema njihovom položaju u društvu i spremnosti da vam pomognu u ostvarivanju ambicija.Kada, ipak, nađete pravog prijatelja on najčešće postaje nešto kao član vaše porodice i to što ga puštate u svoj sveti porodični mir obično smatrate za veliku počast koju retko kome dajete.

KESTEN: 15.5 – 24.5. i 8.11 – 21.11.

Kesten je drvo pravičnosti. Ljudi kestenovi prosto ne mogu da se uzdrže od reakcije ako primete neku nepravdu u okolini. Odmah reaguju, i zbog toga lako sebi stvore neprijatelje. Zbog nedostatka diplomatije lako se nađete između dve vatre i možete imati česte sukobe sa okolinom. Vrlo ste impulsivni i razdražljivi. Vaša deviza je: što na um to na drum, pa neka se snađe kako ko ume.

Svaka nepravda vas duboko dodiruje i možete se rano razočarati u ljude. Najčešće, ljudi kestenovi su lepi, ali često vam nedostaje gracioznost. Ličite ponekad na ratnike, pre nego na plesače, ali sa izuzetnim šarmom. Međutim, takav izgled često u sebi krije duboku emociju. Vrlo ste senzualni i emotivni. Kada se jednom zaljubite, onda je to zauvek. Obično žudite za ljubavlju i nesigurni ste ako nemate i emotivnu podršku. Vaša sudbina najčešće zavisi od vaše okoline. Uz zavisnosti od toga koliko vas okolina podržava i hrabri toliko i vi činite. Nezaintresovanost i hladnoća često kod vas izaziva povlačenje u sebe i kasnije razvija nezadovoljstvo i cinizam.

Možete biti puni kompleksa i suprotnosti. Stalno strahujete da niste dovoljno voljeni, i to samo još jednom podvlači vaš osećaj zavisnosti od drugih. Veoma volite životna zadovoljstva. Ako osećate nedostatak emocija, što je uostalom veoma često, skloni ste da se utešite raznim drugim zadovoljstvima.

U stanju ste da potrošite puno novca na zadovoljavanje svojih ogromnih potreba. Obožavate luksuz i raskoš. Srećom, imate i velike sposobnosti i možete svojim trudom da zaradite toliko da sebi priuštite sva uživanja koja želite. Lako se razbolite, ali se i lako se oporavite.

Umete da se sasvim povučete u sebe i da kad opet izronite, pravite se kao da se nije ništa dogodilo. Morate povremeno da se povlačite, jer je to način da „napunite baterije“. Vi ste osoba koja u samoći smisli obično najbolje stvari. Vaša kreativnost je najbolja tek kada pustite misli da se lagano i spontano razviju u ideju, za šta su vam mir i samoća neophodni, s vremena na vreme.

JASEN: 25.5 – 3.6. i 22.11 – 1.12.

Jasen je drvo ambicije. Ljudi koji su rođeni po zaštitom jasena su obično vrlo lepi, i često uobraženi. Ipak, svima se dopadate. Obično u životu mnogo postignete upravo zahvaljujući tome. Imate veliku želju za uspehom i isto tolike sposobnosti na raspolaganju. Vaša inteligencija je gotovo intuitivna. Zbunjujete okolinu pronicljivim i veštim zaključivanjem. Ponekad vam pripišu i neke magične moći zahvaljujući vašim zaista „čudesnim“ sposobnostima.

Imate toliko razvijenu intuiciju da zaista delujete kao neko ko ume da čita misli i predviđa događaje. Interesantno je da vi zaista vrlo retko grešite, a i kada se to dogodi, brzo i lako rešavate problem i kao da se »izmigoljite« iz svake nepoželjne situacije. Ponekad ste preveliki ljubitelj lagodnog života i to na račun drugih. Vaše ponašanje nije uvek lako trpeti. Suviše volite svoj komoditet i ne obazirete se previše na to koliko druge ugrožavate kada zadovoljavate svoje potrebe.

Znate šta hoćete, a i kad ne znate, uvek znate šta nećete. Uglavnom uspevate u svemu što naumite. Uživate u uspehu i ponekad ste opsednuti slavom. Možete dostići zaista visoke položaje, jer se vi zaista trudite. Pripadate kategoriji pravih intelektualaca, najčešće sa imenom koje pre ili kasnije postane čuveno. Od toga koliko ćete uživati u slavi zavisi i od okoline kojom ste okruženi. Tako, ako i ne postignete svetku slavu i uspeh budite ubeđeni da ste omiljeni u svom društvu.

Venčavate se iz ljubavi i najčešće ste verni u braku. Čak i u brak možete ući iz koristi ali i tada čuvate vernost i, vremenom, kao da zavolite partnera. Dok se ne vežete ozbiljnije za nekog, skloni ste da idete iz flerta u flert, doživljavajuči emotivne i seksualne odnose kao neku vrstu igre. S obzirom na to da ste vrlo lepi i šarmantni polazi vam za rukom da budete sa vekim brojem različitih partnera i da steknete veliko ljubavničko iskustvo.Porodicu veoma poštujete i umete mnogo da se žrtvujete radi njenog blagostanja.

VIŠNJA: 4.6 – 13.6. i 2.12 – 11.12.

Ovo je drvo umetnosti. Ono što vas pokreće u životu je lepota i tražite je svuda oko sebe. Vaša lepota je vrlo često hladna i dešava se da imate ohol izraz. Umete da prezirete sve, i da vas ne zanima ništa osim sušte lepote. Najčešće vas više zanima apstraktni izgled i samo privid stvari. Suština je vama manje bitna.

Volite disciplinu i poslušnost. Često se bavite sportom, gimnastikom ili dijetom da biste ostali u dobroj formi. Vi najčešće i jeste u dobroj formi bez obzira kako je stekli. I zaista, kao da sporije starite. Razlog je svakako vaš trud. Mnogo ćete uložiti da biste sačuvali vitalnost i dobru kondiciju. Isto očekujete i od drugih. Propdanje i ružnoća u vama ostavlja nemio trag i vi ne volite da budete okruženi njome i lako zatvarate oči na takve prizore.

Volite pravila i poštujete ih. Imate odlično razvijeno osećanje dužnosti, i iako izgledate zaneseno, vi nikada ne skrećete sa pravog puta. Poštujete tradiciju i autoritete. Ljubav smatrate za poseban dar. Ponosni ste, i kada treba da birate između ljubavi i dužnosti, odabraćete dužnost. Ipak, vi veoma ozbiljno shvatate život, a najozbiljnije ljubav.

Često maštate o velikim delima i mnogi od vas ih i ostvaruju.Imate velike sposobnosti i da bi one isplivale potrebno vam je da iz okoline uzimate tu lepotu. Kako od ljudi, tako i od predmeta, enterijera, pogleda, ambijenta. Zato je dobro da se okružite lepim nameštajem, predmetima koji imaju umetničku vrednost i pristojnim i uglađenim ljudima. Tada vam život izgleda smisleniji i vi imate više volje da date svoj doprinos njegovom ulepšavanju.

SMOKVA: 14.6 – 20.6. i 12.12 – 21.12.

Smokva je drvo osećanja. Ljudi koji su rođeni pod zaštitom ovog drveta su zato vrlo osetljivi. Sentimentalni ste, blagi, čestiti i veoma dobronamerni. Pa ipak, često niste srećni. Neprijateljstvo drugih vas veoma boli, ali mu se ne suprotstavljete. Ako vas ljudi razumeju, veoma ste srećni, ali sami se teško odlučujete na objašnjavanje i ubeđivanje. Za to vam je, kao i samom drvetu potrebno mnogo prostora i mnogo topline.

Ponekad ste u svakodnevnom ponašanju sebi nametnuli previše zabrana i pravila. Trudite se da odredite sopstveni kodeks koji je najčešće veoma strog. Ponekad vas muče najrazličitiji kompleksi, i odatle vaša tolika nesigurnost i osetljivost. U ljubavi ste verni i odani. Vrlo ste simpatični suprotnom polu i ljudi lako stižu do vas. Cenite ljubavne veze, a najviše porodicu. Spremni ste mnogo da učinite za njihovo blagostanje.

Za uzvrat tražite stalne dokaze ljubavi, jer vaš glavni izvor sigurnosti u kasnijim godinama postaje spokoj koji osećate zbog skladnih porodičnih odnosa. Porodica je vaše utočište i vi morate u svakom trenutku biti sigurni da ste voljeni i shvaćeni od vaših najdražih i od vaših ukućana.

U poslovima ste obično vrlo vešti. Nemate velike potrebe, i malo vam je dovoljno. Ma kako to kontradiktorno zvučalo, vi, ipak, veoma volite novac i spremni se da se mnogo angažujete da biste ga zaradili. Vama ne treba mnogo, ali volite da ga imate i čuvate za crne dane. Štedljivi ste i racionalno trošite svaki dinar.

Imate praktičnu inteligenciju i dobro koristite prilike koje vam se pružaju. Znate šta su vaše granice i ne prekoračujete ih. Baš zbog svoje umerenosti, vi i uspevate u svemu što hoćete. Naučili ste lekciju o zecu i kornjači i sporim, ali neumoljivim ritmom, postižete sve zadatke.

Ponekad ste skloni da glumite prezaposlenost. Iza toga stoji vaša sklonost ka povremenoj lenjosti. Zbog svoje usporenosti često vam je potrebno više vremena da se zaletite na neki posao, a nekad vam je teško i da se odlučite. Ipak, kad krenete da radite ne zaustavljate se dok ne završite. Zimi se često razboljevate i loše podnosite niske temperature.

BREZA: 21.6 – letnja dugodnevnica

Ovo je dan koji ima najviše svetlosti i to ljude – breze čini vrlo lepima, elegantnima i prefinjenima. Obično ste puni života, živahni, vedri i zarazno dobrog raspoloženja. Lepo ste vaspitani i rado viđeni u svakom društvu. Naklonjeni ste spisateljstvu i izdavaštvu i posedujete neki zbunjujući i neuhvatljiv šarm.

Vrlo ste emotivni i držite do pravde. Možete mnogo da učinite za dobrobit drugih. Dobroćudni ste, ali i nepopustljivi i neumoljivi. U nekim situacijama umete da budete i konzervativni.U ljubavnim odnosima ste ponekad meki i kao da niste previše zainteresovani. Ipak, vaš izgled, maštovitost i uglađeno ponašanje otvaraju vam sva vrata. Velika inteligencija vam pomaže da ostvarite sklad i u ljubavnim odnosima.

Nikada ne zaboravljate ni jednu lekciju koju vas je život naučio, i svako osećanje brzo i zauvek pamtite. Vaša memorija je odlična i ona vam je najbolji pomagač. U romantičnim situacijama ste znatno ispred partnera, razmišljajući i računajuči, i intuitivno osećajući šta treba da sledi. Vi nesvesno razmišljate o svakom narednom koraku vašeg partnera i to vam pomaže da ga obično upoznate pre nego on vas.

Vaš cilj u ljubavi je da vam nikada ne bude dosadno i da održite strast na istom stepenu i posle dugog niza godina. Zbog toga izgleda kao da ponekad bežite. U stvari, vi ste neuhvatljivi, jer ste tako videli svoju ulogu pustolova. Vi, ipak, samo sanjarite o avanturama. Ono čemu pridajete najveći značaj su dom i porodica.

Siguran teren je ono što najviše cenite. Vama se čovek može uvek požaliti i zbog toga niko nikad neće zažaliti. Imate fantastičan radni potencijal. Vrlo ste vredni i neverovatno sposobni da ostvartite veliki uspeh. Ipak, izbegavate prepreke i maksimalno se trudite da živite što mirnije.Niste mnogo ambiciozni i možda je upravo u tome tajna vašeg uspeha.

BUKVA: 22. decembar

Vrlo ste dostojanstveni i lepi, i mnogo bolje izgledate u starosti, nego u mladosti. Godine vam daju neki poseban šarm i vi spadate u onu vrstu ljudi kojima sede vlasi na slepoočnicama izvrsno stoje.Veoma vam je stalo da sačuvate lep izgled, tako da mnogo vremena trošite na dijete, vežbanje i slične stvari. Lako se odlučujete da u nedostatku drugog rešenja pribegnete plastičnim operacijama ili bilo čemu što će sačuvati vašu mladost.

Volite da se lepo oblačite, otmeni ste i elegantni.U ljubavnom životu niste previše maštoviti, mada umete iskreno da uživate u razmenjivanju nežnosti. Za vas se može reći da ste prilično konvencionalni u tom pogledu. U mladosti možete biti prilično nesrećni i osetljivi ako vam osoba koja vam se dopada ne uzvrati naklonost.

Vi beskonačno mnogo volite osobu sa kojom ste, ali ako vas razočara ili povredi, možete je omrznuti zauvek. Trebalo bi da tražite vedrog partnera koji bi u vaš život umeo da unosi veselje i optimizam. Kao bračni partner ste odan i vredan prijatelj. Ipak, u srednjim godinama možete biti skloni prepuštanju novim vezama i menjanju partnera.

Sve to dolazi od potrebe da sačuvate i produžite mladost. Čini vam se da održavanjem mladalačkog načina života, produžujete i svoju mladost. Vi ste u stanju da otkrijete na koji način funkcioniše vaš organizam i nove okolnosti u društvu, zahvaljujući ogromnom i dugo godina građenom iskustvu. Tako vaši najbolji trenuci dolaze u zrelom životnom dobu.

U poslovnim odnosima ste odličan organizator i iz svakog posla umete da izvučete korist za sebe. Veliku pažnju posvećujete novčanoj sigurnosti i u poslovima se trudite da poštujete zakon. Odlično procenjujete sve situacije i ne pristajete na poslove koji nisu maksimalno pošteni. Vi ste materijalista koji u svakom poslu može da postigne novčani uspeh. Disciplinovano i sistematično obavljate posao i strpljivo čekate svojih pet minuta. Za vas se novac ponekad jednostavno „lepi“.

JABUKA: 22.6 – 4.7. i 23.12 – 1.1.

Ljudi Jabuke su posebno obdareni. Mnogi narodi su jabuku smatrali za drvo ljubavi. Zbog toga su ljudi rođeni pod zaštitom ovog drveta najčešće vrlo lepi i izrazito privlačni. Osim toga vi gotovo da stalno mislite na ljubav. Mnogo pričate o ljubavi, a seks i erotiku volite više od svega.

Veliki ste emotivac. Nije vam potreban podstrek ili podsticaj za ljubav. Vi ste gotovo stalno zaljubljeni. Ali ipak, i pored svih ovih osobina umete da uđete u brak iz računa. Pri tom imate mnogo svojih »tajnih« doživljaja. U ljubavi, kao i inače u životu prvenstveno se oslanjate na svoja osećanja. Ipak, ona su ponekad vrlo burna i vi bi trebalo da vodine računa jer ste skloni da se zaletite i nasednete.

Zlonamerni ljudi mogu lako da vas dovedu u neugodne situacije. Podložni ste tuđim laskanjima, i zbog toga vam je teško da održite vernost. Ipak, koliko god da ste žedni ljubavi i ne spadate u verne partnere, ne volite da vas vara vaš legitimni partner. Umete da budete veoma posesivni.

Veoma lako zarađujete novac, i još lakše ga trošite. Za vas novac kao novac nema nikakvu vrednost osim ako sredstvo kojim ćete platiti svoja uživanja. Često ste u dugovima i besparici. Živite samo za danas, nije vas briga za sutra. Otvoreni ste za sva nova rešenja. I ne samo to. U stanju ste da situaciju u kojoj ste posmatrate iz sasvim različitih uglova, oslanjajući se na svoju hladnu objektivnost. Zbog toga i tako lako dolazite do rešenja.

Obožavate udobnost, luksuz, fine stvari. Naročito uživate u dobroj hrani i ugodnom životu.Ponekad ste naivni i ne razmišljate o karakterima osoba sa kojima se družite, tako da lako postanete žrtva zlonamernih prijatelja.

JELA: 5.7 – 14.7. i 2.1 – 11.1.

Jelu smatraju drvetom mistike. Vi pokazujete veliko interesovanje za muziku, starine, tajne… Žene rođene u znaku Jele veoma vole nakit i umeju elegantno da ga nose. Prija vam okruženje u kojem ima umetničkih ili antičkih predmeta. Poštujete tradiciju i obično volite stilski nameštaj.

Vrlo ste stabilnog zdravlja i dugo živite. Ipak, sa vama je ponekad teško živeti. Umete da budete previše egocentrični i često ne poštujete druge dovoljno. Ponekad ne možete da obuzdate želju za vladanjem i raspolaganjem. To vas dovodi u vrlo neugodne, i ponekad vrlo bolne konfliktne situacije.

Priznajete svoje slabosti i svesni ste da ponekad pravite propuste. Vama nije strana ni lukavost i često umete da nevolju preokrenete u svoju korist. Vi ste vrlo inteligentni, maksimalno savesni i krajnje istrajni. U poslu ste vrlo uspešni. Kada nešto zaista želite nema te prepreke koju ne možete da savladate.

Imate odlučnu volju i vrlo ste strpljivi. Obično se smatra da nemate mnogo sreće u ljubavi. To je posledica vaše želje da previše uzimate, a malo, ili nimalo dajete. Ogradili ste se oklopom, ispod kojeg, u stvari, ima mnogo ožiljaka koji sporo zarastaju. Po vašem hladnom i trezvenom reagovanju čovek nikad ne bi zaključio da se u vama krije vulkan nežnosti.

Nemate veliki apetit za hranu i više volite male količine koje su dobro skuvane i lepo postavljene. Vaš osetljivi stomak može da odbaci previše začinjenu hranu. Možete uživati i u dobrim vinima, ali tu već postoji opasnost od preterivanja.

BREST: 15.7 – 25.7. i 12.1 -24.1.

Brestovi su drvo pravičnosti. Ljudi koji su rođeni pod zaštitom ovog drveta su vrlo lepi, najčešće visoki i dobro građeni. Žene su lepotice koje privlače svačiju pažnju. Muškarci su vrlo šarmantni zavodnici i do kasnih godina lepo izgledaju, iako su skloni gojaznosti. Imate izuzetan smisao za pravdu. Zbog toga ne štedite ni sebe ni druge.

Ipak, iskreni ste prijatelji, i na vas se čovek može osloniti. Vi ste otvoreni i iskreni čak i kada to činite na svoju štetu. Miroljubivi ste i zračite spokojem.Brižni ste u odnosu na druge, a posebno kada je vaša porodica u pitanju. Gotovo da vam je nemoguće da je napustite. To činite samo kada zaista morate.Imate strpljenja sa decom i mladim ljudima i možete biti vrlo nežni i prema životinjama.

U ljubavnom životu ste vrlo emotivni i nežni i ponekad umete da budete previše posesivni.U suštini ste idealista i težite ka tome. Često svoje ideje umete postojano da branite i da se borite za nju. Neki od vas se aktivno bave politikom, a svi ljudi brestovi su po pravilu velike patriote.

Ono što najviše zahtevate od drugih to je emotivna sigurnost, i zato tražite partnera na kojeg se možete osloniti, harmoniju u kući i prijatelje koji podstiču vaše samopouzdanje. Karakteriše vas i stabilnost, prilagodljivost. obdareni ste vedrinom, optimizmom i intuicijom.

Konflikt može da nastane između želje za sigurnošću i težnje za promenom i ekspanzijom. Kreativnost, logika i dalekovidost čuvaju vašu ravnotežu. Morate se kontrolisati u fizičkim zadovoljstvima i maštanju. Treba da odaberete delatnost koja će vas dovesti do pravog cilje, a ne da se prepuštate dejstvu slučajnosti.

ČEMPRES: 26.7 – 4.8. i 25.1 – 3.2.

Čempres je drvo vernosti. I u ljubavi, i u poslu, i u prijateljstvu. To je vaša prava priroda. Kažu da se žene – Čempresi zaljubljuju samo jednom u životu.Umete da se prilagodite različitim uslovima života i dobro se snalazite u novim situacijama. Za vas je lako, jer se zadovoljavate sa malim. Vaš moto je : „nije bogat onaj koji mnogo ima, nego onaj koji malo želi“. Ova se izreka može uspešno primeniti na ljude rođene pod zaštitom Čempresa.Želite da se sami probijate kroz život, oslanjajući se samo na svoje snage.

U tome ste, najčešće uspešni, i obično imate sreće.Iako ste srdačni i ljubazni umete da budete vrlo strogi, a ponekad i surovi. Ne volite da vam se suprotstavljaju. Skloni ste da smatrate da ste samo vi u pravu. Verni ste i nikada nećete izneveriti prijatelja, a to isto očekujete i od drugih.

Pitanje časti za vas nije šala, jer je čast najvažniji deo svih stvari u vašem životu. Nikada nećete ostaviti druga u nevolji i ne volite ni da čujete kritiku na račun svojih prijatelja. Da su dvoboji još uvek dozvoljeni, vi biste bili u stanju da tako branite čast nekog koga volite.Veoma vam je važna ljubav i seks.

Vrlo ste potentni i odlični ljubavnici. Da biste mogli sasvim da volite morate da budete obožavani ali i da obožavate izabranika svog srca. To nije pravo idealizovanje, jer vi vidite druge onakve kakvi zaista i jesu. Obožavate ljubavne igre i najviše volite da na kraju vi budete savladani.Obično ste vitki i gipki, kao i ovo drvo. Ipak u kasnijim godinama ste skloni i gojaznosti.

BADEM: 14.8 – 23.8. i 9.2 – 18.2.

Badem je drvo optimizma.Za vas je karakteristično da se vrlo brzo i lako prilagođavate gotovo svim situacijama. Poslovično ste snažni i zdravi i puni optimističkog samopouzdanja.Često vam se događa da ulazite u romantične ljubavne avanture i potrebno vem je mnogo sreće i veštine da se iz njih izvučete bez težih posledica. Kada volite veoma ste osećajni, sentimentalni i nežni. Volite osvajanje. Potrebna vam je ljubav da biste preživeli.

Uživate i u druženju. Uspešni ste u društvu, velikodušni i umete da budete zaista darežljivi. Veoma cenite umetnost, a najviše muziku i igru. Volite ljude i dobar provod. Ne smeta vam da budete u centru pažnje. Kada se venčate, uz šampanjac i ekskluzivnu proslavu, umete da pokažete da ste verni i da ta vernost odoleva svim iskušenjima. Osim toga imate veoma razvijen osećaj posedovanja.

Vi ste i ljubomorni ali niste sumnjičavi. Imate poverenja u osobu za koju ste se odlučili. Cenite novac, ali samo kao sredstvo uz pomoć kojeg kupujete razna životna zadovoljstva. Kada sebi postavite neki cilj, ništa vas neće zaustaviti. Ići ćete do kraja ništa ne radeći površno.

Ponekad previše zahtevate i od sebe i od svojih saradnika. Skloni ste perfekcionizmu. Oko sebe umete da okupite izvanrednu ekipu saradnika, pažljivo birajući samo osobe visokih kvaliteta. Vi ste rođeni organizator, i kao dobar režiser umete da pravilno podelite uloge.

BOR: 24.8 – 2.9. i 19.2 – 29.2.

Bor je drvo prefinjenosti i ljudi koji su pod njegovom zaštitom su nežni, čisti i smatraju za pitanje opstanka život u prijatnoj okolini. Volite skupe predmete, luksuzno nameštene stanove i lepu garderobu. Skloni ste perfekcionizmu i ne volite na pola urađene poslove.Ne podnosite prljavštinu, siromaštvo, vulgarnost.

Ponekad ste priličan egoista, mada umete dobro da odglumite nežne osećaje. Vi uvek znate šta želite i uporni ste u borbi da to i dobijete. Čak i očigledan poraz ne može da vas pokoleba. Vi umete da se ponovo podignete na noge i pokušate na neki drugi način da ostvarite svoje ciljeve.

Predani ste, vispreni i precizni. Obdareni ste za intelektualne delatnosti, ali umete da budete i vrlo lukavi i prepredeni. Imate razvijenu unutrašnju disciplinu i umete da savladate strahove. Ponekad ste skloni uobraženosti i precenjivanju svoje ličnosti. Nije isključeno da ponekad možete imati neugodnosti zbog kompleksa više vrednosti. Ova mana može biti čest uzrok vaših sukoba sa okolinom.

U ljubavnim odnosima previše insistirate na svojim potrebama. Uvređeni ste ako nije sve podređeno vama. Vaši izabranici su obično pažljivo birane osobe.Volite društvo i imate prijatelje, mada vas ni najmanje ne zanimaju njihovi problemi. I onda kada se zanimate za njih, vaša pažnja je kratkotrajna i brzo zaboravljate ono što vam se poveri.

Lako stičete simpatije, ali ne i ljubav. Ne volite da pravite kompromise sa partnerom, jer, pre svega, ne pravite kompromise sa sobom. Želite da potpuno upravljate ljubavnim životom i da budete predmet divljenja, ali ne i da se nekome divite.

VRBA: od 03. do 12. septembra i od 01.do 10. marta

Izuzetno ste senzualni. Naši stari su smatrali da se ispod vrba skupljaju duhovi. Za ljude koji su rođeni pod zaštitom ovog drveta, kažu da imaju sklonosti ka duhovnom životu i da su često vidoviti. Vaša intuicija je nekad toliko jaka da vam zaista može služiti kao „šesto čulo“.Imate filozofski stav prema životu. Prihvatate i zlo i dobro i svesni ste da je život pun uspona i padova. Takav stav vam daje sposobnost da svku situaciju prihvatite uz dobru ravnotežu.Vama je, kao i drvetu vrbi potrebno mnogo vode i topline. Nežni ste i setni. Ponekad ste skloni i melanholiji. Obično lepo mirišete i imate vrlo rafiniran ukus.Iako volite sanjarenje, pejzaže, razmišljanje i sećanje na bivše ljubavi, za vas se ne može reći da ste tužni.

Vi niste sentimentalni. Samo ste nepopravljivo romantični i možete da u jednom iskustvu dugo uživate sećajući ga se.Može se reći da u odnosu na svoje bližnje više dajete nego što uzimate, jer ste uvek na raspolaganju, ljubazni i spremni da pružite pomoć onome ko je traži. Ponekad izgleda kao da vas drugi ljudi ne razumeju dovoljno, ali to je samo posledica vaše potrebe da se nerado otvarate i radije ne pričate o sebi.Vi u suštini imete veliko poverenje u sebe, i ponekad se osećate i nadmoćnim. Smatrate da ljubav treba da bude neprekidna idila u kojoj ste vi obožavani. Vrlo ste erotični i često skloni neverstvu.Imate smisla za umetnost, i ljudi – Vrbe su često pesnici ili umetnici, makar i kao amateri. Uživate u romantičnim putovanjima i pustolovinama. Bežite od odluka donetih razumom i više volite da se oslonite na intuiciju. Na sreću, retko se prevarite.

LIPA: od 13. do 22. septembra i od 11. do 20. marta

Smatra se da je lipa drvo čarolija i čarobnjaka. Ljude koji su rođeni pod njegovom zaštitom imaju veliku sklonost ka tajnim društvima i organizacijama. Strasno ih zanima okultizam i sve natprirodno ili neobjašnjivo.Veoma volite komfor i sigurnost, ali možete da se prilagodite raznim uslovima života. Vrlo ste lepi u mladosti, ali sa godinama pokazujete tendenciju ka gojenju.

Imate praktičnu inteligenciju i veliki talenat za precizne poslove. Često preterujete sa urednošću i pedanterijom i time zamarate svoje najbliže.Obično u ljubavi dajete malo od sebe, ali kada se predate zahtevate za uzvrat jednaku predanost i vernost. Ako se ta očekivanja ne ispune, možete i da se razočarate.

Tada se posvećujete traženju duhovne „čistote“. Ili se marljivo posvećujete poslu. Ipak, obično uspevate da nađete srodnu dušu, jer ste vrlo senzualni i tolerantni.Kada nađete srodnu dušu, stvarate srećnu porodicu. Obožavate decu i ako i vaš partner to misli, rado ćete kuću pretvoriti u zabavište.

Ipak, u ljubavi ste vrlo ljubomorni. Ponekad ste skloni i preterivanju u tome pa se više ne razlikuje šta je ljubomora a šta zavist. Zbog toga su česti konflikti u vašim emotivnim vezama. Ponekad zaista imate bleštavu intuiciju koja se javlja samo na mahove. U svom ponašanju se slobodno na nju oslanjate, jer se verovatno već pokazalo koliko od nje imate koristi. Zbog toga ste skloni da zanemarite praktičnu analizu i zdravo prosuđivanje. Potrebno je da nađete pravu ravnotežu.

TREŠNJA: 23. septembar – jesenja ravnodnevnica

Ljudi Trešnje su tužni kad god ne sija sunce. Vole toplotu i svetlost. Često patite i od reumatizma, i rado u starosti odlazite u primorska mesta. Neki autori ovakve osobine pripisuju drvetu masline, umesto trešnje i to upravo zbog ove osobine. Poznato je da drvo masline izuzetno voli toplotu i svetlost.

Vi ste miroljubivi, mudri i ne volite nasilje. Živite po svojim pravilima i puštate druge da žive po svojim. Vrlo ste diskretni i uviđavni. Imate veoma mnogo razumevanja za tuđe slabosti iako im vi niste skloni.Kada vas neko prevari, tada jedino i bukvalno poludite. U stanju ste da u besu uradite sasvim nepromišljene stvari. Obmane i laži ne podnosite i zato vraćate takve dugove, sa debelima kamatama i jako, jako dugo ih pamtite.

Inače ste vrlo tolerantni i volite ljude. Slatko se smejete, u sebi nosite mnogo vedrine i time osvajate okolinu. Kao da nešto od sunčeve topline i svetlosti nosite u sebi i time grejete sagovornika i celo društvo. Veoma ste poštovani i voljeni. Oko vas se gotovo uvek okupi celo društvo i vi ih kao na nekom magnetu uvek imate uz sebe. Uopšte niste ljubomorni. Čak ni u ljubavi. Lako dajete svoje poverenje i to potpuno, i baš zato teško praštate prevaru.

Tuđem uspehu se iskreno radujete. Vi najčešće i ne znate šta je to zavist. Na život gledate filozofski. Filozofski prihvatate i uspehe i poraze i ne hvata vas nikad neobuzdano ushićenje. Veoma ste dubokomisleni i inteligentni. Svojim partnerima donosite sreću i spokojstvo. Ako ste rođeni pod zaštitom ovog drveta celog života ćete biti blagosloveni i srećni. Poklanjaćete radost i mir i vašoj okolini.

