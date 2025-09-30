Koje žene su prema horoskopu najzlobnije? Jedna uživa da pokaže svoje „zlo“ lice

Najzlobnije žene rađaju se u znaku Škorpije, Blizanaca i Ovna, ako im se zamerite dugo ćete osećati posledice

Svi imamo trenutke kada nas preplavi ljutnja ili zavist, ali nekim ljudima naročito nedostaje doza samokontrole.

Neke žene jednostavno uživaju u tome da povremeno pokažu svoje „zlo“ lice, a možda su za to krive zvezde. Osobine poput „zlobnosti“ se ne tumače doslovno u astrologiji, već se gledaju kroz tamnu stranu karaktera: sklonost manipulaciji, osvetoljubivosti, emocionalnoj hladnoći ili pasivnoj agresiji.

Nijedan znak nije „zloban po definiciji“, ali astrolozi ističu da žene određenih znakova mogu pokazati oštriju, nepopustljiviju ili opasniju stranu kada su povređene, ugrožene ili izdane.

Škorpija – veruju da su zlobne zbog toga što su pravedne

Emotivno duboka, ali kad je povređena — može postati hladna, osvetoljubiva i nemilosrdna.

Intuicija joj je oštra, pa ako oseti izdaju, zna tačno gde da „ubode“.

Ne zaboravlja, ne prašta lako — i ume da ćuti dok planira.

Kada se govori o zlobnosti, Škorpija uvek zauzima prvo mesto. Žene rođene u ovom znaku majstorice su manipulacije, i to ne nužno zato što uživaju u tome, već zato što jednostavno ne mogu odoleti igri moći. Kada se osećaju ugroženim ili izdanim, njihova osvetoljubivost može poprimiti epske razmere.

Ako im se jednom zamerite, dugo ćete osećati posledice. Zanimljivo je da Škorpije često veruju kako njihova zloba dolazi iz ugla pravde, jednostavno žele da svet bude u ravnoteži, makar ta ravnoteža uključivala i malo tame.

Blizanci – vole dvostruku igru

Znak poznat po svojoj dvoličnosti, opasna osobina

Mogu biti šarmantne i neodoljive

U jednom trenutku najbolje prijateljice, u drugom podmeću nogu

Blizanci su poznati po svojoj dvoličnosti, ali ono što mnogi ne shvataju jeste koliko ta osobina može biti opasna. Žene rođene pod znakom Blizanaca mogu biti neverovatno šarmantne i prijateljski nastrojene, ali iza tog osmeha često se skriva oštar jezik i sklonost tračevima.

Vole igrati na dve strane, što ih čini nepredvidljivim. U jednom trenutku mogu biti vaše najbolje prijateljice, a u sledećem već kuju plan kako vam podmetnuti nogu.

Ovan – nema vremena za taktiku

Vatrena, impulsivna i direktna.

Kad je ljuta, ne bira reči — može biti brutalno iskrena i eksplozivna.

Njena zlobnost je kratkotrajna, ali intenzivna — kao udar groma.

Ovan je vatreni znak koji ne poznaje reč „suptilnost“. Kada su žene rođene u ovom znaku ljute ili frustrirane, to će vam i pokazati. Njihova zloba dolazi iz neobuzdanih impulsa – nemaju vremena za taktiku, stoga će vas napasti direktno i bez milosti. Svojim rečima i delima mogu biti neverovatno grube retko razmišljaju pre nego što deluju.

Ali, ono što je tipično za Ovnove jeste da nakon što se oluja smiri, brzo zaboravljaju na svoju zlobu i nastavljaju dalje kao da se ništa nije dogodilo, što može biti dodatno frustrirajuće za one koji su bili na meti njihove ljutnje.

Važno je naglasiti: ove osobine se ne javljaju kod svih žena rođenih u tim znakovima. Mnogo zavisi od celokupnog natalnog horoskopa, životnog iskustva i emocionalne zrelosti. Svaki znak ima svetlu i tamnu stranu, a „zlobnost“ je često samo reakcija na bol, izdaju ili nepravdu.

