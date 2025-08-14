Koji dan u nedelji garantuje sreću vašem horoskopskom znaku: Strelac ima čak 3 najsrećnija dana

Astrolozi tvrde da svaki horoskopski znak ima svoj najsrećniji dan u nedelji, kada zvezde rade u vašu korist i kada je najbolje donositi važne odluke ili započinjati velike projekte.

Ovan

Ovnovi su najsrećniji utorkom i subotom. Utorkom, pod vlašću Marsa, pokazuju izuzetnu hrabrost i odlučnost, savršeno za pokretanje novih poduhvata. Subota, dan Saturna, daje im disciplinu i upornost potrebnu da svoje planove sprovedu do kraja.

Bik

Bikovi zrače srećom ponedeljkom i petkom. Ponedeljak, pod uticajem Meseca, idealan je za posao i stabilne finansije, dok petak donosi uživanje zahvaljujući Veneri – prava prilika za ljubav i hedonističke trenutke.

Blizanci

Blizanci imaju čak tri srećna dana: ponedeljak, sreda i nedelja. Ponedeljak otvara nove prilike, sreda (Merkur) povoljna je za komunikaciju i obavljanje posla, a nedelja (Sunce) donosi inspiraciju, introspekciju i sudbonosne susrete.

Rak

Rakovi beleže vrhunac sreće ponedeljkom i četvrtkom. Ponedeljak pojačava njihovu emotivnu osetljivost i povezanost s drugima, dok četvrtak, vladavina Jupitera, donosi mudre odluke i pojačava intuiciju.

Lav

Lavovi blistaju nedeljom i petkom. Nedelja, pod okriljem Sunca, puni ih vitalnošću i jača liderske sposobnosti, dok petak unosi dozu romantike i kreativnosti zahvaljujući Veneri.

Devica

Device najviše uživaju u sredu i subotu. Sreda, Merkurov dan, jača analitički um i pažnju na detalje, a subota donosi Saturnovu disciplinu i organizaciju za efikasno rešavanje svih zadataka.

Vaga

Vage sijaju petkom i subotom. Petak, vladavina Venere, donosi harmonične odnose i estetsko uživanje, dok subota pomaže da nađete savršenu ravnotežu i red u svim sferama života.

Škorpija

Škorpije su najsnažnije utorkom i četvrtkom. Utorak im daje Marsovu strast i energiju, dok četvrtak, Jupiterov dan, donosi smisao za pravdu, mudrost i povoljne ishode.

Strelac

Strelčevi se osećaju najsrećnije četvrtkom i nedeljom. Četvrtak, dan Jupitera, otvoren je za putovanja, ekspanziju i važne susrete, a nedelja ih puni optimizmom i životnom snagom.

Jarac

Jarčevi nižu uspeh subotom i utorkom. Subota donosi Saturnovu ozbiljnost i sposobnost da sprovedu planove do kraja, dok utorak, pod uticajem Marsa, pojačava njihovu odlučnost i izdržljivost.

Vodolija

Vodolije zrače srećom sredom i subotom. Sreda, Merkurov dan, idealna je za inovacije, umrežavanje i razmenu ideja, dok subota donosi neočekivane prilike i povoljne okolnosti.

Ribe

Ribe imaju čak tri srećna dana: ponedeljak, četvrtak i petak. Ponedeljak im donosi emotivni mir i saosećanje, četvrtak pojačava intuiciju, a petak, pod vlašću Venere, idealan je za donošenje važnih odluka i uživanje u životnim sitnicama.

Sada kada znate koji je vaš najsrećniji dan, iskoristite ga do maksimuma – zvezde su na vašoj strani!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com