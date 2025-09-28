Koji horoskopski znak 1. oktobra dobija sve što mu je bilo uskraćeno – i to sa kamatom?

Škorpija 1. oktobra dobija sve što joj je bilo uskraćeno – sa kamatom i bez izvinjenja.

Zvezde 1. oktobra biraju lidera – škorpija dobija sve što joj je bilo uskraćeno, i to sa kamatom. Ovaj znak ulazi u period kada se pravda ispravlja, a ono što je bilo uskraćeno dolazi nazad – uvećano, osnaženo, zasluženo.

Škorpija je znak koji ćuti dok ga boli, radi dok ga potcenjuju, i veruje dok ga zaboravljaju. Ali 1. oktobra, zvezde joj vraćaju sve – i to bez potrebe da išta traži.

Zašto baš škorpija dobija sve 1. oktobra?

Zato što je dugo bila tiha snaga, a sada je vreme da se to vidi.

Škorpija je prošla kroz niz razočaranja, gubitaka i nepravdi. Nije tražila osvetu, već priliku. I sad, univerzum joj daje poziciju, priznanje i snagu.

Ovo nije nagrada za ego, već kompenzacija za sve što je prećutala, preživela i izdržala.

Kako da znaš da ti se vraća ono što ti je bilo uskraćeno?

Ako si škorpija – ili se tako osećaš – evo znakova da ti se sudbina vraća sa kamatom: Ljudi koji su te ignorisali sada traže tvoje mišljenje. Stvari koje su ti bile zatvorene – odjednom se otvaraju. Osećaš mir, ali i snagu da kažeš „ne“. Počinješ da dobijaš bez borbe – jer si već sve odradio.

Kako da prihvatiš ono što ti univerzum vraća?

Kad ti se vrati ono što si izgubio, važno je da znaš kako da to primiš.

Koraci:

Ne sumnjaj u zasluženost – nisi dobio slučajno. Ne traži izvinjenje od prošlosti – uzmi ono što ti pripada. Postavi granice – sad si ti taj koji bira. Ne zaboravi ko si bio kad nisi imao ništa – to je tvoja snaga.

Šta nas škorpija uči 1. oktobra?

Ćutanje ne znači slabost.

Sudbina ne zaboravlja.

Ono što ti je bilo uskraćeno – stiže kad si spreman.

Kamata dolazi u obliku poštovanja, moći i mira.

