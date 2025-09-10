Koji horoskopski znak je najređi na svetu – pripadate li ekskluzivnom klubu?

Prema podacima iz 2023. godine, najređi horoskopski znak je Vodolija, obuhvata rođene između 20. januara i 18. februara.

Zašto je Vodolija najređa

Analiza svetskih i američkih statistika rođenja pokazuje da je februar tradicionalno najslabiji mesec za novorođenčad, što direktno utiče na broj ispitanika rođenih u znaku Vodolije. U zavisnosti od godine i dužine meseca, retkost ovog znaka može varirati, ali ostaje konstantno na samom vrhu lestvice najmanje zastupljenih znakova.

Osobine retkih Vodolija

Vodolije važe za inovativne mislioce i vizionare. Njihova snaga leži u kreativnosti, otvorenosti i sposobnosti da razmišljaju izvan ustaljenih okvira. Često su uspešni u umetnosti, biznisu i aktivnostima koje zahtevaju originalnost i humanitarni pristup.

Kompatibilnost i suprotan znak

Najbolje se slažu s drugim vazdušnim znacima – Blizancima i Vagom – jer zajednički procesuiraju emocije kroz komunikaciju i ideje. Suprotan znak Vodoliji je Lav, čija izražena potreba za pažnjom može u odnosu kreirati dinamičnu, ali i izazovnu interakciju.

Drugi najređi znak – Ribe

Ribe (19. februar – 20. mart) zauzimaju drugo mesto po retkosti. Poznate su po svom saosećanju, duhovnosti i sposobnosti da „preuzimaju“ tuđe emocije, što ih čini izuzetno empatičnim, ali i ranjivim na stres.

Ophiuchus – mit o 13. znaku

Ponekad se spominje i 13. znak zodijaka, Ophiuchus (29. novembar – 17. decembar), koji je astronomskim mapiranjem doveden u vezu s NASA-inim preuređivanjem konstelacija. Iako ga neki smatraju „najređim“ jer obuhvata kratak period, tradicionalna astrologija ga ne priznaje kao deo standardne dvanaestorke.

