Koji horoskopski znak rađa najlepše žene – da li ste među boginjama Zodijaka?

Astrolozi otkrivaju znak u kojem se rađaju žene koje ostavljaju bez daha – da li ste među njima?
Da li se najlepše žene zaista rađaju u jednom horoskopskom znaku? Da – prema astrolozima, žene rođene u znaku Riba nose titulu najlepših u Zodijaku. Njihova lepota nije samo spoljašnja – ona je mistična, nežna i neodoljiva. Ribe zrače nečim što se ne može naučiti – to je ono „nešto“ što ostaje u pamćenju.
Njihove oči su tople, pogled dubok, a pokreti nežni. Nisu napadne, ali kad se pojave – ne možete ih zaboraviti. Njihova lepota je kao pesma koju ne možete da izbacite iz glave.
Zašto su Ribe najlepši znak?
Žene rođene u znaku Riba imaju izraženu intuiciju, saosećajnost i kreativnost. Njihova lepota dolazi iz unutrašnje harmonije, a fizički ih krase:
- pravilna stopala i prsti
- duboke, sanjive oči
- vitka figura sa nežnim crtama lica
Poznate dame poput Elizabet Tejlor i Dru Barimor rođene su u ovom znaku – i to nije slučajnost.
Kako da prepoznaš ženu rođenu u znaku Riba?
- Posmatraj oči – Ribe imaju pogled koji „priča“.
- Obrati pažnju na pokrete – nežni, fluidni, kao da plešu.
- Oseti energiju – Ribe ne ulaze u prostor, one ga obaviju.
Njihova lepota nije agresivna – ona je tiha, ali moćna.
Koji još znaci važe za lepotice?
Iako Ribe dominiraju, astrolozi izdvajaju još dva znaka:
Device – vitke, sa izraženim strukom i šarmantnim humorom.
Lavice – bujno poprsje, samopouzdanje i harizma koja osvaja.
Šta čini astrološku boginju?
- Nežna energija
- Unutrašnja harmonija
- Fizička gracioznost
- Autentičnost bez napora
Ako ste rođeni u znaku Riba – ne nosite samo lepotu, već i legendu. A ako niste – možda je baš neka Riba u vašem životu ona koja vam ne izlazi iz misli.
