Koji horoskopski znak rađa najlepše žene – da li ste među boginjama Zodijaka?

Astrolozi otkrivaju znak u kojem se rađaju žene koje ostavljaju bez daha – da li ste među njima?

Da li se najlepše žene zaista rađaju u jednom horoskopskom znaku? Da – prema astrolozima, žene rođene u znaku Riba nose titulu najlepših u Zodijaku. Njihova lepota nije samo spoljašnja – ona je mistična, nežna i neodoljiva. Ribe zrače nečim što se ne može naučiti – to je ono „nešto“ što ostaje u pamćenju.

Njihove oči su tople, pogled dubok, a pokreti nežni. Nisu napadne, ali kad se pojave – ne možete ih zaboraviti. Njihova lepota je kao pesma koju ne možete da izbacite iz glave.

Zašto su Ribe najlepši znak?

Žene rođene u znaku Riba imaju izraženu intuiciju, saosećajnost i kreativnost. Njihova lepota dolazi iz unutrašnje harmonije, a fizički ih krase:

pravilna stopala i prsti

duboke, sanjive oči

vitka figura sa nežnim crtama lica

Poznate dame poput Elizabet Tejlor i Dru Barimor rođene su u ovom znaku – i to nije slučajnost.

Kako da prepoznaš ženu rođenu u znaku Riba?

Posmatraj oči – Ribe imaju pogled koji „priča“. Obrati pažnju na pokrete – nežni, fluidni, kao da plešu. Oseti energiju – Ribe ne ulaze u prostor, one ga obaviju.

Njihova lepota nije agresivna – ona je tiha, ali moćna.

Koji još znaci važe za lepotice?

Iako Ribe dominiraju, astrolozi izdvajaju još dva znaka:

Device – vitke, sa izraženim strukom i šarmantnim humorom.

Lavice – bujno poprsje, samopouzdanje i harizma koja osvaja.

Šta čini astrološku boginju?

Nežna energija

Unutrašnja harmonija

Fizička gracioznost

Autentičnost bez napora

Ako ste rođeni u znaku Riba – ne nosite samo lepotu, već i legendu. A ako niste – možda je baš neka Riba u vašem životu ona koja vam ne izlazi iz misli.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com