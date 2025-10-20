Koji je najbolji horoskopski znak? Evo šta kažu astrolozi

Mnogo ljudi veruje da jedan znak zodijaka može biti superiorniji od drugih – ali astrolozi upozoravaju: izraz “najbolji znak” je potpuno subjektivan.

Lav, najharizmatičniji među znacima

Ipak, kada bi se biralo ko najčešće osvaja simpatije, mnogi navode – Lav. Poznat je po svojoj harizmi, želji da ga primećuju i po tome što se trudi da ostavi jak utisak. Courtney Cunningham kaže da Lavovi vredno rade da budu impozantni, ali i lojalni onima koje vole.

Međutim, to ne znači da su po svim kriterijumima najbolji – mnogi znaju da se Lavovi vole isticati, pa im se ponekad zamera što žele centralno mesto u svemu.

Bik, simbol doslednosti i iskrenosti

Kada je reč o pouzdanosti i iskrenosti, mnogi astrolozi izdvajaju Bikove. Wendy Rosenthal ističe da Bikovi često „ono što vidiš, to dobiješ“ – bez skrivanja namera.

Kao znak koji teži stabilnosti, Bik pruža osećaj sigurnosti u odnosima, a ljudi ga često vide kao stub koji ne „pukne“ pod pritiskom.

Vaga, magnet romantike i šarma

Vage su pod vlašću Venere – planete ljubavi, lepote i partnerstva – zbog čega se često navode kao znak za koji “se najlakše zaljubiti”. Astrolozi kažu da su Vage elegantne, sklone harmoniji i vrlo društvene.

Sklonost ravnoteži i pravednosti čini da mnogi traže Vagu kao partnera koji unosi sklad u vezu.

Još nekoliko favorita: Blizanci, Rak, Ribe…

Blizanci su često označavani kao jedan od najduhovitijih znakova – njihova komunikativnost i mentalna agilnost čine ih prijatnim u društvu.

Rak se karakteriše kao najljubazniji znak – onaj koji se istinski trudi da bude tu za druge, da pruži podršku i toplinu.

Ribe su istaknute kao najempatičniji znak – često osećaju šta drugi osećaju, a njihova velikodušnost lako prelazi u žrtvovanje.

Ne možemo objektivno izabrati “najbolji” horoskopski znak – svaki ima svoje vrednosti i slabosti. Neki će ceniti harizmu, drugi toplinu, treći smirenost. Astrolozi savetuju da umesto da tražite „najbolji znak“, bolje je razumeti koji karakteristike su vam najbitnije i kako se uklapate s osobama oko sebe.

