Koji je vaš najsrećniji dan u oktobru 2025 — horoskopska prognoza koju morate znati

Oktobar donosi snažne astro uticaje koji pokreću promene, prilike i povoljne trenutke za svaki znak zodijaka; članak ističe ključne datume u mesecu kada je sreća posebno na strani pojedinih znakova i objašnjava zašto se ti dani razlikuju za svakoga.

Kratki astro pregled mesečnih uticaja

U oktobru Juno ulazi u Strelca 1. oktobra, Pallas stacionira direktno u Vodoliji 2. oktobra, a Pun Mesec u Ovnu pada 6. oktobra; Merkur boravi u Škorpionu od 6. do 29. oktobra, dok Venera ulazi u Vagu 13. oktobra — svi ovi tranziti oblikuju teme posvećenosti ciljevima, transformacije i novih početaka tokom meseca.

Ovan — najsrećniji dan: 1. oktobar

Arijev najsrećniji dan je 1. oktobar, kada Juno u Strelcu zahteva posvećenost snovima i otvara prilike za rast; savet je da istražite različite puteve pre nego što odlučite i da ostanete fokusirani na svoj cilj.

Bik — najsrećniji dan: 14. oktobar

Bik treba da obrati pažnju na 14. oktobar, period premisa za profesionalnu transformaciju; prihvatanje promena i učenje iz prošlosti vodiće ka novim mogućnostima i napretku u karijeri.

Blizanci — najsrećniji dan: 2. oktobar

Blizanci dobijaju podsticaj 2. oktobra kada Pallas stacionira direktno, što donosi plodonosnu fazu za odluke i pomeranja koje su bile na čekanju; vreme je da krenete napred jer se blokade otpuštaju.

Rak — najsrećniji dan: 6. oktobar

Pun Mesec u Ovnu 6. oktobra osvetljava polje karijere Raka i donosi priznanja ili rezultate uloženog truda; biće prilika za primanje nagrada i zatvaranje jednog poglavlja, uz početak novog.

Lav — najsrećniji dan: 6. oktobar

Lavovi su pod uticajem Merkura u Škorpionu koji pokreće pitanja doma i temelja života od 6. do 29. oktobra; 6. oktobar je dan za posvetu temeljnim pitanjima i za ostvarivanje dugoročnih ciljeva u sferi doma.

Devica — najsrećniji dan: 2. oktobar

Devica treba da iskoristi 2. oktobar za samopomoć i postavljanje granica; oktobar je mesec za vraćanje moći sebi, prestanak prekomernog odricanja i fokus na sopstvenu dobrobit.

Vaga — najsrećniji dan: 13. oktobar

Vaga dobija pojačanu privlačnost i podršku Venere u Vagi 13. oktobra; ovaj datum donosi samopouzdanje, mogućnost za nove početke i veću privlačnost u ličnom i profesionalnom životu.

Škorpija — najsrećniji dan: 22. oktobar

Rođendansko razdoblje Škorpije i početak Škorpion sezone 22. oktobra čine taj dan najsrećnijim; ovo je vreme za transformaciju, čišćenje prošlosti i postavljanje jasnih namera za narednu godinu.

Strelac — najsrećniji dan: 6. oktobar

Strelčevi će imati sreće 6. oktobra, kada Pun Mesec osvetli polje radosti i kreativnosti; to je povoljan trenutak za zahvalnost, uživanje u plodovima rada i prihvatanje sadašnjosti.

Jarac — najsrećniji dan: 13. oktobar

Jarčevi mogu očekivati nagrade 13. oktobra jer Venera donosi finansijsko i profesionalno olakšanje; ovo je pogodna faza za priznavanje napora i ostvarenje finansijskih ciljeva.

Vodolija — najsrećniji dan: 22. oktobar

Vodolije doživljavaju talas promena u karijeri početkom Škorpion sezone 22. oktobra; spremnost na transformaciju i prihvatanje novih prilika biće ključ uspeha.

Ribe — najsrećniji dan: 22. oktobar

Ribe bi trebalo da iskoriste 22. oktobar, kada Škorpion sezona osvetljava polje sreće i novih početaka; intuicija i spremnost na rizik mogu otvoriti vrata za putovanja i neočekivane mogućnosti.

Oktobar 2025. nosi niz povoljnih datuma za svaki znak — fokusirajte se na svoje snove, iskoristite ključne tranzite i budite spremni da uložite energiju u promene koje donose dugoročnu korist.

