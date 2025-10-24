Koji si lik iz bajke u skladu sa svojim znakom horoskopa? Iznenadićete se

Znak koji se može povezati sa mačkom iz bajke „Mačak u čizmama“ je Lav.

Lav je simbol hrabrosti, snage i ponosa, a ovi atributi su često prisutni kod mačaka u bajkama, uključujući i ovu. Baš kao što je lav sposoban da se suoči sa izazovima hrabro i lukavo, tako i mačak u ovoj priči koristi svoju inteligenciju i lukavstvo da pomogne svom vlasniku da postigne svoje ciljeve. Oba lika, lav i mačak, imaju sposobnost da prevaziđu prepreke i ostvare svoje ambicije.

Vuk iz bajke „Crvenkapa“ obično se povezuje sa znakom Škorpije.

Škorpija je često simbolizovana kao mračna, misteriozna i strastvena, što odražava osobine vuka u bajci. Škorpija takođe može biti lukava i manipulativna, što se podudara sa vukom koji obmanjuje Crvenkapu i zloupotrebljava njenu poverljivost. Ovaj znak takođe može pokazivati duboke emocionalne motive, što može biti slično vuku koji lovi Crvenkapu iz svojih želja ili instinkta za preživljavanjem.

Crvenkapa je često povezivana sa znakom Device.

Device se smatraju brižnim, odgovornim i često su posvećene porodici i obavezama prema drugima. Crvenkapa nosi kolačiće bakici koja je bolesna, pokazujući svoju brigu i odgovornost prema drugima. Takođe, Device su često prikazane kao praktične i razumne, a Crvenkapa je sledila uputstva majke i otišla direktno do bakine kuće. Ovaj znak takođe naglašava nevinost i skromnost, što su osobine koje se često povezuju sa Crvenkapom, koja je bila prevarena od strane vuka zbog svoje naivnosti i poverenja.

Snežana iz bajke „Snežana i sedam patuljaka“ može se povezati sa znakom Riba.

Ribe su često predstavljene kao nežne, saosećajne i sanjarske osobe. To se poklapa sa karakteristikama Snežane kao lika koji je blagonaklon prema sedam patuljaka i brine se o njima. Ribe takođe imaju tendenciju da vide lepotu u svemu, a Snežana je opisana kao izuzetno lepa devojka. Osim toga, Ribe su često prikazane kao osobe koje teže harmoniji i skladu, a Snežana postaje deo porodice sedam patuljaka, pronalazeći svoje mesto u njihovom domu i uspostavljajući harmoničan odnos sa njima.

