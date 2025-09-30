Koji su najpohlepniji znakovi horoskopa? Ova 3 znaka ne mogu da je prikriju!

Bik, Lav i Jarac su najpohlepniji horoskopski znaci prema mišljenjima mnogih astrologa.

Pohlepa se ne odnosi samo na novac, već i na želju za moći, kontrolom, uživanjem ili statusom. Neki horoskopski znakovi imaju izraženu potrebu da imaju više, bilo materijalno, emotivno ili društveno.

Neki „skrivaju“ nežne i mirne osobine, neki borbenost i požrtvovanost, a neki pohlepu. Neki ovo poslednje mogu spojiti sa borbenošću, a mi otkrivamo koja su to tri znaka koja važe za najpohlepnije u društvu ostalih.

Bik – Uvek želi još više

Vezan za materijalnu sigurnost, luksuz i uživanje.

Voli lepe stvari, dobru hranu, komfor — i često želi još.

Njegova pohlepa nije agresivna, već tiha i uporna — ne voli da gubi ono što je stekao.

Ljudi rođeni u znaku Bika poznati su po tome da cene sigurnost i užitke, ali njihova snažna želja za udobnošću ponekad se pretvori u pohlepu. Bikovi žele da imaju najbolje – od hrane i odeće do vlastitog doma. Njihova potreba da se okruže luksuzom može ih odvesti u preterivanje. Iako često naporno rade kako bi to postigli, njihov nemir nastaje kada osete da bi mogli imati još više. I baš ta stalna želja svrstava ih među pohlepnije znakove.

Lav – stalna glad za statusom i prestižom

Lav teži statusu, prestižu i divljenju.

Može biti pohlepan za pažnjom i priznanjem — želi da bude u centru sveta.

Njegova pohlepa se ogleda u potrebi da zablista, čak i kad to nije neophodno.

Želi da se dopadne svima, a napraviće sve što treba da to i ostvari. Najradije bi bili na pozornici pred mnoštvom ljudi i uživali u pažnju koju dobijaju od publike. Bez problema će zaseniti druge, i u tome će potpuno uživati. Lavovi teško podnose kada im neko oduzme svetla reflektora pa se bore da uvek budu na vrhu. Njihova glad za statusom i prestižem pokazuje koliko su skloni pohlepi.

Jarac – Voli izazove i nagrade

Jarac je ambiciozan i često vezan za društveni uspeh i materijalnu stabilnost.

Može biti pohlepan za postignućima, titulama i uticajem.

Njegova pohlepa je disciplinovana i strateška — ne rasipa, ali ne odustaje.

Jarac je najmisteriozniji znak zodijaka, a njihova pohlepa ide ispod radara pa je teško i uočiti. Ali, tu je. Pretrpeće sve muke i žrtve koje treba da dobije ono što želi. I što je put mučniji, to bolje za njih. Vole izazove i posesivni su za nagradom koja će uslediti nakon njihove „žrtve“.

Bik, Jarac i Lav ne moraju da budu pohlepni u negativnom smislu, ali njihova težnja ka pohlepi više je često pokretačka snaga, ali ako se ne balansira, može preći u nezasitost.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com