Koji su srećni znakovi u oktobru? Zvezde će ih zatrpati kišom para i neviđenim bogatstvom, a najveći srećnik biće 1 znak. Možda ste to vi?

Ovan, Škorpija, Strelac i Jarac biže u oktobru 2025. godine srećni znakovi, jer će privući bogatstvo i financijski uspeh o kakvom su samo mogli da sanjaju.

Oktobar mnogima doneti izazove zbog slabog Merkura u Škorpiji, energija Marsa i Venere pružiće mogućnosti onima koji znaju iskoristiti prilike. Četiri znaka će posebno profitirati, ali i svi ostali mogu osetiti poboljšanje ako budu pažljivo upravljali svojim resursima.

Prema astrološkim predviđanjima, oktobar neće biti jednostavan kada je reč o poslu i novcu. Razlog leži u položaju Merkura – planete koja tradicionalno upravlja finansijama i poslovnim procesima. Merkur će se u ovom periodu kretati kroz znak Škorpije, gde se oseća slabo pa se opšta klima može osećati usporeno i neizvesno.

Međutim, snaga drugih planeta unijeće ravnotežu. Mars i Venera bit će izuzetno jaki, a upravo Mars, planeta akcije i odlučnosti, biće ključan za uspeh u praktičnim poslovima, finansijama i svakodnevnim izazovima.

Oni znakovi kojima je Mars prirodno važan ili koji su pod njegovim snažnim uticajem, imaće najveće šanse za proboj. Astrolozi ističu četiri znaka kojima će oktobar biti posebno naklonjen.

Ovan – vreme za povišicu i dodatne izvore

Pripadnicima znaka Ovna oktobar donosi snažnu podršku planeta, posebno na polju karijere. Mars, njihov vladar, aktiviraće energiju i doneti priliku za napredovanje. Mnogi Ovnovi mogu očekivati rast prihoda, povišicu ili dodatne izvore zarade.

Savet: skoncentrišite se na svoj posao i pokažite odgovornost. Istrajnost će biti nagrađena, a rezultati će doći brže nego što mislite.

Sredinom meseca dodatnu podršku donosi i Pluton, koji završava svoje retrogradno kretanje. Njegova energija otvoriće put prema novim načinima zarađivanja i pomoći Ovnovima da postignu stabilniji finansijski položaj.

Škorpija – ulaganja donose dugoročnu dobit

Škorpije će u oktobru osetiti da im planete idu u prilog, posebno kada je reč o novcu. Iako Merkur u njihovom znaku deluje slabije, drugi uticaji nadoknađuju tu energiju. Mogući su značajni uspesi u ulaganju i kupovini.

Ako se odlučite na ozbiljnije finansijske korake, poput ulaganja u imovinu ili vredne projekte, rezultati će se pokazati u budućnosti.

Oktobar može biti odličan trenutak za pametne i dobro odmerene odluke. Ipak, važno je ostati realan i ne oslanjati se na „čuda preko noći“. Najveća dobit dolazi onima koji zadrže objektivnost i strpljenje.

Strelac – nagrada za trud i ulaganje u znanje

Za Strelce je oktobar mesec u kojem dolazi zaslužena nagrada za trud i marljivost. Astrolozi savetuju ulaganje u profesionalni razvoj – kursevi, edukacije i nova znanja doneće dugoročne koristi. To je vreme da investirate u sebe i proširite horizonte.

Trošenje na samorazvoj ili korisne projekte pokazaće se puno boljom opcijom od impulsivne potrošnje na kratkotrajne užitke. Za one Strelce koji su skloni odgađanju i pasivnosti, finansijska sreća neće doći sama od sebe.

Ali, ako pokažete spremnost na rast i samousavršavanje, planete će vas snažno podržati.

Jarac – najveći pobednici meseca oktobra

Jarci će u oktobru biti među najsrećnijim znakovima kada je reč o finansijama. Njihova ambicija, disciplina i neumornost sada dolaze do izražaja. Planetarne energije otvaraju im vrata za ozbiljan proboj na poslovnom i finansijskom planu.

Ovo je mesec u kojem trebate preuzeti ono što vam pripada. Puni ste snage i odlučnosti, iako vam se možda ne čini da je tako – ali rezultati će biti vidljivi i vrlo konkretni.

Jarci mogu računati na uspeh u karijeri, rast prihoda i značajno jačanje svoje pozicije.

Stručnjaci savetuju da uvek imate na umu osnovna pravila privlačenja novca: budite disciplinovani, ulažite u znanje, ne rasipajte energiju na nebitno, održavajte zahvalnost i koristite energiju svesno. Upravo ta kombinacija truda i unutrašnjeg stava određuje koliko ćete privući izobilja.

(Atma.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com