Koji znak dobija sve od 15. oktobra? Nebeski preokret briše gubitke i okreće kolo sreće

Vaga ulazi u svoj period – sve što je bilo izgubljeno, sada se vraća. Počinje astrološki reset.

Ako ste se pitali koji horoskopski znak konačno izlazi iz senke – odgovor je Vaga. Od 15. oktobra, ulaskom Venere u njen znak, počinje astrološki reset koji briše stare gubitke i donosi šansu za sve ono što je do sada izmaklo.

Zašto baš Vaga dobija sve?

Venera, planeta ljubavi, novca i odnosa, ulazi u znak Vage 15. oktobra – i to je njen dom. To znači da Vage ulaze u period kada se energija vraća njima, kada se otvaraju vrata koja su do sada bila zatvorena. Sve što je bilo na čekanju – sada kreće. I to brzo.

Kako se astrološki reset manifestuje?

Reset ne znači da se briše prošlost, već da se menja pravac. Vage koje su do sada bile u emotivnim, finansijskim ili profesionalnim blokadama, sada dobijaju vetar u leđa. Pluton kreće direktno, Neptun se vraća u Ribe, a mlad Mesec u Vagi 21. oktobra donosi novi početak.

Koje promene donosi 15. oktobar?

Ulazak Venere u Vagu pokreće talas promena u ljubavi, poslu i odnosima.

Venera u Vagi donosi sklad, šarm, ali i moć pregovaranja. Ako ste Vaga, ili imate Vagu u važnim astrološkim kućama, ovo je trenutak da:

Zatražite ono što vam pripada. Pokrenete razgovore koje ste odlagali. Započnete projekte koji zahtevaju estetiku, odnose ili pravdu.

Kako da iskoristite astrološki reset?

Pratite sledeće korake da biste maksimalno iskoristili energiju.

Zapišite šta ste izgubili u prethodnom periodu. To je vaša polazna tačka. Postavite tri cilja za narednih 30 dana. Fokusirajte se na odnose, finansije i lični razvoj. Iskoristite dan mladog Meseca – 21. oktobar – za ritual novog početka. Ne vraćajte se starim obrascima. Reset znači da birate drugačije. Okružite se ljudima koji vas vide jasno. Vaga traži balans, ali i ogledalo.

Ko još oseća preokret osim Vage?

Blizanci, Rak i Jarac takođe ulaze u fazu ubrzanja.

– Blizanci dobijaju šansu za nove kontakte i kreativne projekte.

– Rakovi rešavaju porodične nesuglasice i dobijaju emotivnu jasnoću.

– Jarčevi konačno vide plodove truda – ali moraju da se otvore za saradnju.

Najčešća pitanja:

Koji znak najviše dobija u oktobru 2025?

– Vaga – zahvaljujući ulasku Venere u njen znak 15. oktobra.

Da li je reset samo za Vage? Ne – i Blizanci, Rak i Jarac osećaju ubrzanje, ali Vaga je u centru.

Šta da radim 21. oktobra?

– Iskoristi mlad Mesec u Vagi za ritual novog početka – napiši ciljeve, otpusti staro.

Da li je ovo trajno ili prolazno?

– Reset traje do kraja oktobra, ali efekti se osećaju i u novembru – ako se pokreneš sada.

Kako da znam da je vreme za promenu?

– Ako osećaš stagnaciju, ovo je tvoj znak. Kolo se okreće – ali moraš da zakoračiš.

Oktobar 2025. nije običan mesec – to je poziv na reset, posebno za one koji su dugo čekali. Vaga dobija sve, ali i ti možeš – ako se usudiš da promeniš pravac. Kolo se okreće, ali ti biraš gde ćeš stati.

Ako si Vaga – ili osećaš da je vreme za novi početak – zapiši ovo u kalendar: 15. oktobar. I ne zaboravi: reset ne dolazi sam – ti ga pokrećeš.

