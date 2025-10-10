Koji znak dobija sve od 15. oktobra? Nebeski preokret briše gubitke i okreće kolo sreće

Vaga ulazi u svoj period – sve što je bilo izgubljeno, sada se vraća. Počinje astrološki reset.
Ako ste se pitali koji horoskopski znak konačno izlazi iz senke – odgovor je Vaga. Od 15. oktobra, ulaskom Venere u njen znak, počinje astrološki reset koji briše stare gubitke i donosi šansu za sve ono što je do sada izmaklo.
Zašto baš Vaga dobija sve?
Venera, planeta ljubavi, novca i odnosa, ulazi u znak Vage 15. oktobra – i to je njen dom. To znači da Vage ulaze u period kada se energija vraća njima, kada se otvaraju vrata koja su do sada bila zatvorena. Sve što je bilo na čekanju – sada kreće. I to brzo.
Kako se astrološki reset manifestuje?
Reset ne znači da se briše prošlost, već da se menja pravac. Vage koje su do sada bile u emotivnim, finansijskim ili profesionalnim blokadama, sada dobijaju vetar u leđa. Pluton kreće direktno, Neptun se vraća u Ribe, a mlad Mesec u Vagi 21. oktobra donosi novi početak.
Koje promene donosi 15. oktobar?
Ulazak Venere u Vagu pokreće talas promena u ljubavi, poslu i odnosima.
Venera u Vagi donosi sklad, šarm, ali i moć pregovaranja. Ako ste Vaga, ili imate Vagu u važnim astrološkim kućama, ovo je trenutak da:
- Zatražite ono što vam pripada.
- Pokrenete razgovore koje ste odlagali.
- Započnete projekte koji zahtevaju estetiku, odnose ili pravdu.
Kako da iskoristite astrološki reset?
Pratite sledeće korake da biste maksimalno iskoristili energiju.
- Zapišite šta ste izgubili u prethodnom periodu. To je vaša polazna tačka.
- Postavite tri cilja za narednih 30 dana. Fokusirajte se na odnose, finansije i lični razvoj.
- Iskoristite dan mladog Meseca – 21. oktobar – za ritual novog početka.
- Ne vraćajte se starim obrascima. Reset znači da birate drugačije.
- Okružite se ljudima koji vas vide jasno. Vaga traži balans, ali i ogledalo.
Ko još oseća preokret osim Vage?
Blizanci, Rak i Jarac takođe ulaze u fazu ubrzanja.
– Blizanci dobijaju šansu za nove kontakte i kreativne projekte.
– Rakovi rešavaju porodične nesuglasice i dobijaju emotivnu jasnoću.
– Jarčevi konačno vide plodove truda – ali moraju da se otvore za saradnju.
Najčešća pitanja:
Koji znak najviše dobija u oktobru 2025?
– Vaga – zahvaljujući ulasku Venere u njen znak 15. oktobra.
Da li je reset samo za Vage? Ne – i Blizanci, Rak i Jarac osećaju ubrzanje, ali Vaga je u centru.
Šta da radim 21. oktobra?
– Iskoristi mlad Mesec u Vagi za ritual novog početka – napiši ciljeve, otpusti staro.
Da li je ovo trajno ili prolazno?
– Reset traje do kraja oktobra, ali efekti se osećaju i u novembru – ako se pokreneš sada.
Kako da znam da je vreme za promenu?
– Ako osećaš stagnaciju, ovo je tvoj znak. Kolo se okreće – ali moraš da zakoračiš.
Oktobar 2025. nije običan mesec – to je poziv na reset, posebno za one koji su dugo čekali. Vaga dobija sve, ali i ti možeš – ako se usudiš da promeniš pravac. Kolo se okreće, ali ti biraš gde ćeš stati.
Ako si Vaga – ili osećaš da je vreme za novi početak – zapiši ovo u kalendar: 15. oktobar. I ne zaboravi: reset ne dolazi sam – ti ga pokrećeš.
