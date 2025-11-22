Da ćete i vi biti taj najveći baksuz ili ne – evo šta zvezde kažu.

Koji znak horoskopa će biti najveći baksuz cele sledeće godine? Iznenadićete se!

Nekad možeš da planiraš svaki korak, da paziš na svaku reč, ali sreća…ima neki svoj plan. I baš kad pomisliš da si na sigurnom, život ti pokaže koliko je nepredvidiv.

Pa, horoskop kaže da će ceo naredni period najviše „boleti“ – Blizance.

Da, možda zvuči neočekivano, jer deluju kao veseli, snalažljivi i uvek puni energije. Ali upravo ta njihova rastrzanost i neodlučnost biće im najveći kamen spoticanja.

Blizanci će se sledeće godine suočiti s nizom neprijatnih situacija – propuštene prilike, nesporazumi, čak i pogrešne odluke koje će se vući mesecima. Ako ste Blizanac ili neko vama blizak jeste, ne paničite odmah. Svi smo imali situaciju kada smo pomislili „ma nemoguće da ovo ide nizbrdo“, a baš tada nisam slušao intuiciju nego sam išao „po osećaju trenutka“. E, to je lekcija za sve nas – ne trčite za prvim impulsom.

Šta možete da uradite?

Zastanite. Promislite. Konsultujte se s nekim kome verujete pre svake veće odluke. Blizanci često donose zaključke „u hodu“, a to je upravo ono što će ih koštati sreće.

S druge strane, ovaj period može biti i prelomna tačka. Godina izazova zna često da iznedri najmudrije ljude. Setite se – kad život „zapne“, možda vas sprema za nešto bolje.

Blizanci će, prema astrolozima, biti najviše na udaru nesrećnih okolnosti naredne godine, ali to ne znači da su osuđeni na propast. Uz malo više strpljenja, manje brzopletosti i mudriji izbor ljudi oko sebe, čak i “baksuzna” godina može postati snažna lekcija.

Kako da sve prođe što bolje: vodite dnevnik odluka i emocija – kad vidite stvari na papiru, lakše ćete prepoznati obrazac grešaka. I, bez obzira na horoskop, ne zaboravite – sreća voli hrabre, ali i pažljive.

