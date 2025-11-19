Koji znak horoskopa će ležati na brdu love do kraja novembra – samo su oni izabrani.

Ako ste ikada imali osećaj da vas život gura prema većoj zaradi ili vam se čini da se šanse konačno okreću u vašu korist, možda vas intuicija nije lagala.

Do kraja novembra, astrolozi tvrde da će samo 2 znaka horoskopa imati priliku da bukvalno “legnu na brdo love”. Ne govorimo o sitnim uštedama ili povremenim bonusima – već o ozbiljnom preokretu koji može promeniti način na koji živite. Da li ste među njima?

Jarac

Poznat po disciplinovanosti i istrajnosti, sada ubira plodove višegodišnjeg truda. Kao da univerzum kaže: „Svaki tvoj prekovremeni sat je zabeležen.“ Moguće su nove poslovne ponude, unapređenje ili čak uspešan privatni projekat. Ako imate ideju koju ste dugo odlagali – ovo je trenutak da je pogurate.

Škorpija

Njima novac često dolazi kroz intuiciju i hrabre odluke. Do kraja meseca mogu ostvariti neočekivanu dobit – investicije, nasledstvo ili uspeh u poslu koji deluje rizično drugima. Ako vam nešto “miriše na priliku”, nemojte analizirati do besvesti – reagujte.

Pitate se šta ako niste Jarac ili Škorpija? Ne sedite skrštenih ruku. Energija novembra podržava sve koji pokažu inicijativu. Nekad je dovoljno da pošaljete još jedan CV, javite se starom kontaktu ili se čak usudite da šefu pomenete i bolju platu. Mnogi su poslali mejl klijentu iz čiste radoznalosti – i završili sa saradnjom koja mi je promenila godinu.

Praktičan savet za njih: ove nedelje napišite tri finansijska cilja i jedan konkretan korak ka svakom. Ne čekajte “pravi trenutak” – već ga vi pravite!

Na kraju, novembar favorizuje hrabre, a ne pasivne. Možda niste znak koji je izabran astrološki, ali možete biti izabrani – svojim delima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com