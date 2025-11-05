Koji znak horoskopa je jači čak i od života?

Postoje ljudi koji se ne lome, ma koliko ih život udarao. Oni koji ustanu i kada padnu na kolena, obrišu prašinu, nasmeju se i kažu – “idemo dalje.”

Ako bismo morali da izaberemo jedan znak koji oličava tu neverovatnu snagu duha, odlučnost i sposobnost da preživi sve oluje – to bi bila Škorpija.

Škorpija je znak koji ne zna šta znači odustati. Možda će plakati u tišini, možda će izgledati kao da je sve izgubila, ali u njenom pogledu uvek tinja vatra. Ona ne traži sažaljenje, ne očekuje pomoć. Naprotiv – što je teže, ona postaje jača. Kao feniks, iz pepela se rađa ponovo, svaki put mudrija, otpornija i hladnokrvnija.

Škorpije često doživljavaju život kao borbu – ali ne beže od nje. Njihova emocija je duboka, gotovo opasna. Ljudi ih ili obožavaju ili se plaše njihove energije, jer Škorpija ne zna za polovična osećanja. I kada voli, voli do bola. I kada pati, pati do samog dna. I upravo to – sposobnost da prođe kroz sopstveni mrak i izađe iz njega jača nego ikada – čini je znakom koji je “jači od života.”

Ako imaš Škorpiju u svom životu, nauči od nje. Kada te obori život, nemoj odmah da se predaš. Udahni duboko, pogledaj se u ogledalo i reci sebi: “Mogu ja to.” Snaga nije u tome da nikada ne padneš, već da se uvek digneš – a tu lekciju Škorpije znaju najbolje.

Možda i nije poenta u tome ko je najjači znak. Možda je poenta u tome da svi u sebi imamo tu iskru – onu koja gori čak i kad sve drugo nestane. Samo što Škorpije, za razliku od mnogih, nikad ne dozvole da se ta iskra ugasi.

