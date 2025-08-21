Koji znak je prvi stvoren? On nosi teret svih ostalih – i moć koju retko ko ume da razume

Ovaj znak je rođen prvi – i zato nosi najdublju astrološku misiju. Da li ste baš vi taj znak?

Ovan – znak koji sve pokreće

Kada se govori o horoskopu, retko se postavi pitanje: ko je bio prvi? A odgovor je jasan – Ovan. On nije samo prvi u nizu, već nosi energiju početka, iskonske snage i neobjašnjive intuicije. Njegova moć nije u tišini, već u pokretu. Ovan ne čeka – on kreće.

Zašto je baš Ovan prvi?

U astrologiji, Zodijak počinje sa Ovnom jer označava prolećnu ravnodnevicu – trenutak kada dan i noć traju jednako. To je simbol balansa, ali i buđenja. Ovan je iskra koja pali vatru, energija koja pokreće sve ostale znakove. Njegova priroda je sirova, direktna, ponekad impulsivna – ali uvek autentična.

Moć koju drugi ne razumeju

Ono što Ovna izdvaja jeste njegova sposobnost da oseti kada treba da deluje, čak i kad nema racionalnog objašnjenja. Njegova intuicija je instinktivna, telesna. On ne analizira – on zna. I baš tu se krije njegova moć koju drugi često ne razumeju.

Ovan u svakodnevnom životu

Ljudi rođeni u znaku Ovna često su oni koji prvi ustanu, prvi predlože, prvi rizikuju. Njihova energija može delovati naporno, ali je neophodna. Bez Ovna, ideje ostaju samo ideje. On je onaj koji ih pretvara u akciju.

Ako imate Ovna u svom životu – čuvajte ga. Možda ne zna da objasni svoje postupke, ali zna da pokrene ono što je stajalo predugo.

