Koliko je to dobro za ljubav: Da li ti je znak u horoskopu kod partnera bitan za vezu?

Da vidimo kako zvezde utiču na ljubav kroz prizmu horoskopa.

Istraživanje sprovedeno putem jedne od brojnih Viber grupa u Srbiji nudi fascinantan uvid u to koliko naši sugrađani veruju da astrološka kompatibilnost igra ulogu u njihovim ljubavnim životima. Sa impresivnim uzorkom od 15.700 ispitanika, anketa je postavila jednostavno, ali ključno pitanje: „Da li ti je znak u horoskopu partnera zaista bitan?“

Rezultati su otkrili tri jasna tabora, pokazujući da se romanse u Srbiji kreću negde između fatalističke sudbine i čistog, pragmatičnog osećaja.

Veruju u kosmički plan: 11%

Mali, ali predani deo ispitanika, njih 11%, ubedljivo je odgovorilo sa „da“. Za ove astro-romantike, kompatibilnost je ključna, a zvezdane karte su ozbiljan vodič. Njima savršena veza nije slučajnost, već rezultat harmoničnog spoja horoskopskih znakova. Za njih je, čini se, potraga za srodnom dušom nezamisliva bez provere da li je on ili ona Bik, Vaga ili Jarac koji se savršeno uklapa.

Horoskop kao zabavni začin: 32%

Gotovo trećina ispitanika, tačnije 32%, nalazi se na zlatnoj sredini. Za njih je horoskop „zanimljiv, ali ne i ključan“. Ovaj rezultat pokazuje da mnogi uživaju u čitanju o svom znaku i kompatibilnosti, možda kao temi za razgovor na prvom sastanku ili kao povremenoj, zabavnoj analizi. Međutim, kada dođe do ozbiljne veze, prevladava stav da osećaji i stvarna veza imaju prioritet nad astrološkim proročanstvima. Horoskop je, za njih, više kao pikantni dodatak, a ne temelj ljubavi.

Ljubav iznad zvezda: 57%

Ubedljiva većina ispitanika je glasala sa „ne“. Sa 57% glasova, oni su izrazili čvrst stav da horoskop nema nikakav uticaj. Njihov moto, „ljubav je ljubav“, je jasan i nedvosmislen. Ova grupa veruje da se veza gradi na uzajamnom poštovanju, poverenju i emocijama, a ne na položaju planeta. Za njih, prava ljubav ruši sve prepreke, uključujući i one astrološke.

Večna priča

Iako su podaci prikupljeni iz neformalnog izvora kao što je Viber grupa, oni ipak oslikavaju zanimljivu sliku savremenih romantičnih stavova. Jasno je da se većina slaže da je ljubav slepa za znakove, ali ne može se zanemariti činjenica da značajnih 43% ispitanika i dalje horoskopu daje neku vrstu značaja, bilo da je u pitanju ozbiljno verovanje ili puka radoznalost.

Ova anketa, koja je pokrenula razgovor među hiljadama ljudi, podseća nas na večitu debatu: da li je ljubav sudbina zapisana u zvezdama ili slobodan izbor koji sami stvaramo? I dok je većina našla odgovor, za mnoge, izgleda, potraga za odgovorom i dalje traje.

