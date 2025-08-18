Kolo sreće se okreće – ali ne za sve znakove: Jedan dobija sve, ostali čekaju

Samo jedan znak dobija sve: olakšanje, šansu, preokret. Ostali… još čekaju. Proveri da li si među onima kojima se konačno vraća ono što su zaslužili – ili si još u fazi tihe pripreme.

Nije svaki dan tvoj dan – a kad je, to se oseti u kostima. Ovog puta, astrološki točak sreće se zaustavlja na jednom znaku, dok ostali ostaju u zoni čekanja. Ako si među njima, ne očajavaj – ali ako si baš taj srećnik, pripremi se za talas koji menja sve.

Strelac – znak kome se sve poklapa

Strelčevi, ovo je vaš trenutak. Poslednjih meseci ste možda osećali da vas život testira, ali sada dolazi nagrada. Energija vam se vraća, samopouzdanje raste, a prilike iskaču i tamo gde ih niste tražili. Bilo da je u pitanju posao, ljubav ili finansije – sve se okreće u vašu korist.

Kako da Strelac iskoristi ovaj period?

Ne čekaj da ti neko potvrdi da je vreme pravo – već je. Pokreni ono što si odlagao, javi se osobi koju si izbegavao, prihvati ponudu koja ti deluje kao izazov. Sreća je na tvojoj strani, ali samo ako se usudiš da je zgrabiš.

Ostali znaci – strpljenje je ključ

Za ostale znakove, ovo je vreme pripreme. Ne znači da ste zaboravljeni, već da se vaš trenutak tek kuva. Posmatrajte, učite, planirajte. Kolo sreće se stalno okreće – i kad se zaustavi sledeći put, možda baš vi budete u centru.

