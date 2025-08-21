Komplikator, pedanterija i teško zlopamtilo: Ovaj horoskopski znak iritira sve oko sebe

U društvu svi znamo one koji stalno komplikuju stvari – osobe rođene u ovom znaku su upravo takve.

To je – devica!

Device važe za pedantne, temeljne i često „komplikovane“ osobe…

Iako i drugi znakovi imaju osobine koje mnogima nisu po volji, izgleda da je potreba devica da zakomplikuju i najjednostavnije stvari na svetu nadmašila sve mane ostalih horoskopskih znakova. Skoro pa nema osobe koja na pomen device neće prokomentarisati da „nikada nisu sreli komplikovaniju osobu“ ili „da je sa njima baš teško sarađivati“.

Device su veoma analitične, toliko da se to graniči sa svakim preterivanjem, a prilikom donošenja odluke moraju da budu upoznate i s najsitnijim detaljima. Nepopustljive su, kritične, slabo tolerantne i previše brinu za gotovo svaku stvar. Pokazalo se da su upravo te osobine ono što ostali horoskopski znakovi smatraju iritantnim i nepodnošljivim, pa često za device imaju reč „iritantni su“.

Poznate su kao „picajzle“ koje vole da je sve u savršenom redu i samo i jedino onako kako su oni zamislili, jer sve što odstupa od njihove vizije stvari – neprihvatljivo je.

A, ako se dogodi da im se na neki način zamerite ili im uradite nešto loše, budite sigurni da to nikada, baš nikada neće zaboraviti i iskoristiće svaku priliku da vas podsete na to što ste ima uradili, pa makar i posle 100 godina. Tako da im ni praštanje nije baš jača strana, piše Stil.

