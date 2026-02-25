Konačno bolji život za ova 3 znaka, direktni Pluton vraća im nadu

Škorpija, Bik i Lav konačno su u stanju da prevaziđu prošlost. Konačno bolji život počinje od 25. februara uz pomoć Plutona.

Konačno bolji život počinje za tri horoskopska znaka od 25. februara. Tokom direktnog Plutona, menjamo način na koji gledamo na sebe i sve kroz šta smo prošli da bismo stigli do ovog mesta, upravo sada.

Današnji dan nam donosi vrstu samopoštovanja koja nam daje dobar osećaj u vezi sa našim dosadašnjim putovanjem. Tokom ovog tranzita, tri horoskopska znaka su posebno u stanju da prevaziđu prošlost. Konačno smo u stanju da praktikujemo samo saosećanje i oprostimo sebi.

Ono što nam čini život boljim je činjenica da posedujemo svoju prošlost i da smo sada spremni da krenemo dalje. Promena je ključna, a prihvatanje da se moramo promeniti je ono što pokreće zamah. Spremni smo da povratimo svoju naraciju i kontrolu. Još uvek smo ovde. Još uvek smo živi i puni nade. Život postaje bolji.

1. Škorpija – unutrašnja snaga

Tokom direktnog Plutona, munja vam se kreće ka njima, u obliku lične moći, obnovljene i spremne za upotrebu. Da, to zvuči prilično moćno, ali moć je nešto što možete da podnesete. I dobro, mogli bismo dodati.

Tokom ovog moćnog tranzita, vaša unutrašnja snaga vam je veoma očigledna. Nećete tonuti sa brodom, čak i ako ste vi taj koji je pokušao da ga potopite, Škorpije.

To znači da ste sada spremni da se suočite sa istinom direktno i da se nosite sa njom. Kada se jednom suočite sa njom, to je za vas potpuno novi dan. Život postaje bolji i krećete dalje. Odlično urađeno!

2. Bik – preuzimate inicijativu

Prvi ste koji priznajete da, da, ponekad postanete malo lenji i da lenjost može dovesti do stagnacije. Međutim, takođe ste prvi koji priznajete da kada je vreme da krenete dalje, odmah to i učinite.

Tokom direktnog Plutona 25. februara, znate da je pravo vreme upravo sada. U trenutku kada vidite da ste vi odgovorni za sputavanje sebe, preuzimate inicijativu i krećete se.

Osećate snagu kako teče vašim venama u sredu jer sada prepoznajete da ste ponovo na čelu, konačno bolji život je tu. Volite da se osećate ovako snažno, jer znate da to vodi ka boljem postojanju. Na tome ste. Vaš život izgleda naviše.

3. Lav – vraćate svoj autoritet

25. februar vam donosi povratak osećaja autoriteta. Svi prolazimo kroz trenutke kada nismo baš sigurni da li možemo da se nosimo sa onim što se dešava u našim životima. I vi ste bili tamo, ali ne zadugo.

Tokom direktnog Plutona, možete povratiti osećaj kontrole. Vaša vizija budućnosti je sada mnogo jasnija, a to znači da je vaša motivacija ponovo rasplamsana.

Sada kada otkrijete da se vaša svrha vraća u prvi plan, osećate se kao da se vaša životna snaga uzdiže da zauzme stav. Vaš život će uskoro postati mnogo bolji počev od srede, Lave, i nećete sebe izneveriti. Ne ovog puta. Imate to!

