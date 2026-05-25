Konačno dolaze promene: 4 znaka čeka sreća i nagrada izobiljem u sezoni Blizanaca

Počela je sezona Blizanaca, a sa njom, do 20. juna, konačno dolaze promene kojima su se četiri horoskopska znaka nadala. Nakon perioda u kojem ste se možda suočili sa preprekama i zamkama.
Astrolozi ističu da će ovi znaci biti u centru pažnje, jer energiju Blizanaca karakterišu inteligencija, optimizam i prilagodljivost. Zbog toga ćemo svi biti svetliji, komunikativniji i skloniji brzim rešenjima u narednim nedeljama.
Kako piše YourTango, iako ovi uticaji utiču na sve, astrolog Mej je objasnila da je sreća posebno povoljna sledećim znakovima.
Blizanci – ovo je vaš mesec novca
Sa Uranom, planetom transformacije, u vašem znaku tokom vaše astrološke sezone, nije iznenađenje da vas očekuju neke velike promene u narednim nedeljama. Najbolja vest je da je „ovo vaš mesec novca“, kaže Mej, dodajući da možete očekivati „nešto značajno na finansijskom planu“.
Konjunkcija Venere i Jupitera 9. juna, jednog od najsrećnijih dana u godini, dešava se u vašoj kući novca. Sada je vreme da prepoznate sopstvenu vrednost i podignete svoju cenu. Kada sebe stavite na prvo mesto, bićete nagrađeni izobiljem.
Rak – najveće promene povezani sa lečenjem prošlosti
Postoji samo jedan znak srećniji od Blizanaca tokom ove astrološke sezone, a to ste vi. Prema rečima astrologa Mej, razlog je taj što su dve najsrećnije planete, Venera i Jupiter, trenutno u vašem znaku.
„To je prilično nostalgična energija“, ističe Mej, tako da su najveće promene koje ćete doživeti povezane sa isceljenjem prošlosti, koja će polako početi da se oseća manje opterećenom. Pošto su Venera i Jupiter „dve planete koje donose najviše zadovoljstva“, možete biti sigurni da sve funkcioniše za vaše najveće dobro.
Strelac – imate blagoslove kao nikad
Ako ste se u poslednje vreme osećali kao da nosite težak teret, očekujte promenu tokom sezone Blizanaca. Retki plavi pun mesec u vašem znaku 31. maja „oslobodiće vas“, kaže Mej. Od sticanja priznanja do finansijskog obilja, Venera i Jupiter u vašoj osmoj kući donose vam blagoslove kao nikada do sada.
„Ovo je psihološka transformacija“, objašnjava Mej, koja uključuje „dar učenja kako da primite sve što život nudi“. Zato je važnije nego ikad da ostanete prizemljeni. Ako zaista želite da iskoristite ovu pozitivnu energiju, sada je vreme da uložite trud.
Lav – finansijski napredak i lepši izgled
Ovo je veliki mesec za vas i sve počinje ulaskom Venere u vaš znak 13. juna. Ovo vam „ne samo donosi finansijski napredak“, objašnjava Mej, već „na fizičkom nivou, mogli biste promeniti nešto u vezi sa svojim izgledom“.
Istovremeno, Venera će biti u opoziciji sa Plutonom, što znači da ćete svoju moć i samopouzdanje pronaći i u romantičnim vezama. Oslobađajući se obrazaca koji vam više ne služe, očekujte da će se vaš život intenzivirati dok se krećete ka boljem. Konačno dolaze promene na bolje za vas.
