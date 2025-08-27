Konačno dolazi njihovih 5 minuta: Ovi znakovi horoskopa krajem avgusta dobijaju baš sve što požele!

Ispuniće im se dugo očekivane želje – bar neke i nekima od njih!

Kraj tuge, početak preporoda – kraj avgusta donosi preokret za ova 4 znaka – vreme je da zablistate!

Dug i iscrpljujući period borbi i unutrašnjih dilema konačno se privodi kraju. Dolazi olakšanje, jasnoća i šansa da se život okrene u potpuno novom pravcu, prenosi espreso.co.rs.

U poslednje vreme, mnogi su imali osećaj da se uporno kreću, ali ne stižu nikuda. Kao da ste bez daha hodali uzbrdo, noseći teret prošlosti, sumnji i nedefinisanih emocija. Dobra vest? Taj napor uskoro biva nagrađen.

Kraj avgusta donosi snažan energetski zaokret i otvara vrata novim počecima – posebno ako pripadate jednom od ova četiri horoskopska znaka:

Bik

Zastoj koji vas je sputavao konačno nestaje. Sve ono što je delovalo kao da stoji u mestu, sada dobija smisao. Emocionalna i mentalna blokada polako se rastapa – dolazi olakšanje, jasnoća i novi zamah, naročito u poslovnoj i finansijskoj sferi. Prvi put nakon dužeg vremena – osećate snagu i samopouzdanje koje ne potiče iz razuma, već iz duboke unutrašnje sigurnosti.

Lav

Vaš sjaj se vraća! Poslednjih meseci ste možda zaboravili koliko vredite, ali maj vas podseća. Unutrašnja borba i emotivna praznina zamenjuju se uzbuđenjem i životnom radošću. Nova ljubav, kreativni projekat ili jednostavno strast prema životu – sve to dolazi kao plima koja vas nosi napred.

Škorpija

Tiho i dostojanstveno, prošli ste kroz sopstvene tame. Suočavali ste se sa ranama koje niko nije video, ali sada – konačno – dolazi vreme izlečenja. Osećate kako napetost popušta, a duša se lagano smiruje. Kraj avgusta donosi mir i snagu da krenete dalje – ali ovog puta bez tereta prošlosti.

Vodolija

Kao da ste bili zarobljeni u sopstvenom umu, bez fokusa i inspiracije. Ali više ne. Avgust vas budi iz obamrlosti i vraća vam onu vizionarsku strast po kojoj ste poznati. Ponovo imate pravac, energiju i jasnoću. Svet vam više nije maglovit – vidite svoj put i spremni ste da ga sledite bez oklevanja.

Ako ste među ovim znakovima, znajte – vreme tame se završava. Počinje novo poglavlje – ono u kojem ste vi u potpunosti svoji.

