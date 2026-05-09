Konačno imaju sreću, 3 znaka horoskopa od 11. maja otkloniće sav strah od budućnosti

Vaga, Lav i Devica konačno imaju sreću naredne nedelje, od 11. maja. Otkloniće svaku sumnju ili strah od budućnosti.

Tri horoskopska znaka konačno imaju sreću tokom nedelje od 11. do 17. maja 2026. godine. Konačno imaju sreću i u danima koji su pred nama oseća se lakoća koja pomaže da se otklone svaka sumnja ili strah od budućnosti.

Asteroid Vesta prelazi u Ovna 13. maja, dodajući se kolekciji planeta u ovom vatrenom znaku i donoseći novu energiju u vaš život. Ova energija vas usmerava ka onome što je važno i povezano sa svrhom vaše duše. Verujte tamo gde vas Vesta vodi, kako biste mogli biti sigurni u novi početak koji dolazi sa mladim Mesecom u Biku 16. maja. Ostavite prostor za neočekivano dok se Merkur premešta u Blizance 17. maja.

Ova nedelja donosi nezamislive promene za ove astrološke znake, čineći ono što se čini mogućim gotovo neograničenim. Dozvolite sebi da krenete napred sa svojim planovima, ali ostavite prostor i za čuda.

1. Devica – Mlad Mesec u Biku donosi sreću i izobilje

Vreme je da počnete da se krećete ka životu o kojem sanjate. Mlad Mesec u Biku donosi sreću i izobilje u vaš život ove nedelje. Sa ovom energijom je prijatno raditi, jer Bik daje svoju stabilnost vašoj potrebi za praktičnošću. Iako ove nedelje treba da donesete odluku, to se neće osećati kao rizik. Znate da ste spremni za ovaj trenutak i sve što će uslediti.

Mlad Mesec u Biku vam nudi šansu da postavite nameru za veću sreću i izobilje. Traži od vas da se fokusirate na stvaranje života u kojem se osećate dobro, a ne samo na kretanje kroz prekretnice. Manje se radi o logici, a više o tome šta se oseća ispravno u vašoj duši. Dozvolite sebi da zamislite život o kakvom ste oduvek sanjali, a zatim posmatrajte kako se univerzum spaja da bi sve to učinio mogućim.

2. Lav – verujte šta vam srce kaže

Verujte svom srcu ove nedelje. Sa toliko planeta u Ovnu, bilo je teško razumeti u kom pravcu treba da idete ili priliku koju treba da iskoristite. Ovo počinje da se poboljšava kada asteroid Vesta u sredu pređe u Ovna, podstičući vas da se rešite svake neodlučnosti kako biste mogli da odredite gde da usmerite svoju energiju.

Vesta ostaje u Ovnu do kraja 2026. godine, tako da će energija koju počnete da osećate u danima koji dolaze biti sa vama do kraja godine. Dajte sebi vremena da razumete šta osećate i budite sigurni da to usmeravate u pozitivne promene. Nemojte spaljivati ono što vam je važno. Ovo je vreme za ogromnu transformaciju i sreću, sve dok slušate svoje srce.

2. Vaga – izaberite ono što je dobro za vas

Recite da svemu što vam univerzum nudi ove nedelje. Kada Merkur uđe u Blizance ovog vikenda, ostanite otvoreni za neočekivane prilike i čuda, a biće ih mnogo, umesto da pratite određeni put ka svojim snovima. Merkur ostaje u Blizancima do 1. juna, tako da vaša sreća ne prestaje ove nedelje. Važno je da zadržite prostor za ponude koje dolaze tokom ovog perioda.

Blizanci su ekspanzivni horoskopski znak poznat po tome što donose priliv mogućih izbora. Pa ipak, to znači da morate da izaberete šta je pravo za vas. Blizanci nose dualnost. U ovom slučaju, radi se o tome da radite ono što vam se čini dobrim u trenutku, nasuprot onome što će biti najbolje za vas u budućnosti. Budite svesni svojih izbora ove nedelje i uverite se da je ono čemu kažete da deo negovanja života o kome ste oduvek sanjali. Blizanci konačno imaju sreću naredne nedelje.

