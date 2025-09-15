Konačno kraj: Ova četiri znaka Zodijaka prekidaju bolni ciklus u septembru

Septembar 2025. donosi moćne astrološke promene – Saturn kreće retrogradno u Ribama, čeka nas lunarno pomračenje koje zatvara važnu životnu etapu, a pre kraja meseca solarno pomračenje pruža nam novu, čistu stranicu. Upravo ova energija omogućava četvorici znakova da se oslobode dugotrajnog, stresnog vala i započnu uzlaznu putanju.

Bik

Za Bikove se bolni emotivni krug prekida do kraja septembra. Ako ste se tokom 2025. nalazili između uspona i padova u ljubavi, sada vas čeka neočekivano priznanje osjećanja od bliske osobe ili dugogodišnjeg prijatelja. To će konačno razbiti osećaj usamljenosti. U postojećoj vezi probudite detinju razigranost i setite se da proverite i svoje finansijsko stanje – pitanje je da li previše dajete, a premalo dobijate. Zatražite podršku partnera i naučite da balansirate udobnost i lični rast.

Lav

Lavovi prekidaju karmički ciklus koji ih je mučio mesecima. Ovaj period označava otklanjanje starih dugova i emocionalnog bremena, što otvara vrata novoj fazi života. Posebno obratite pažnju na ljubav: ponavljanje porodičnih obrazaca može vam blokirati blagoslove i sprečiti napredak. Finansijski se očekuje prelomni momenat – dosadašnje dugove možete zatvoriti ako ostanete dosledni, čime sebi osiguravate stabilniju budućnost.

Škorpija

Za Škorpije septembar donosi povratak strasti u ljubavni život. Ako vam je veza gubila iskru, sada ćete ponovo osetiti intenzitet koji je nedostajao. Ipak, budite oprezni s ljudima u svojoj okolini – oni koji vam crpe energiju mogu vas koštati i finansijski i emotivno. Očistite se od distrakcija i pokažite univerzumu koliko ste ozbiljni kada je reč o svom napretku.

Vodolija

Vodolije prekidaju bolni ciklus u odnosima tako što preispituju sopstveni doprinos vezama. Umesto da krivite druge, zapitajte se koje obrasce morate prekinuti da biste privukli istinsku partnerstvo. Dok radite na unutrašnjem rastu, vaš profesionalni život dobija novi zamah – očekujte unapređenje ili vođenje tima, a s tim i rast prihoda do kraja meseca.

Ove astrološke kombinacije donose olakšanje i nove prilike za one koji su spremni da odgovore na unutrašnje izazove i prihvate promene.

