Konačno kreću punom parom napred: Život 3 znaka postaje mnogo bolji pre kraja aprila, čak pet planeta ih forsira

Ribe, Devica i Bik konačno kreću punom parom napred. Sve što ih je kočilo sklonjeno je. Planete su na njihovoj strani. Bolji život ih čeka.
Život postaje mnogo bolji za tri horoskopska znaka do kraja aprila 2026. Konačno kreću punom parom nezaustavljivo napred. Nekoliko planetarnih tranzita naglašava poboljšanja tokom snažnog steluja Ovna.
Mesec april počinje punim Mesecom u Vagi, naglašavajući važnost odnosa. Zatim, 9. aprila, Mars ulazi u Ovna, motivišući promene ambicijom za svetliju budućnost. Merkur ulazi u Ovna 15. aprila, i formira se steluj pet planeta: Saturn, Sunce, Neptun, Merkur i Mars. Mlad Mesec stiže 17. aprila, naglašavajući novi početak ukorenjen u jasnoći.
Neki astrološki znaci se svakog meseca bolje snalaze od drugih. Obično, u nekom trenutku tokom godine, svaki znak dobija posebne planetarne koristi.
Ova tri znaka konačno kreću punom parom napred, u bolji život.
1. Ribe – poboljšanje finansija i finansijski napredak
Merkur je bio retrogradan u vašem znaku od 2. do 20. marta, Ribe. Zatim je usledio period senke retrogradnog kretanja kada se stvari nisu baš vratile u normalu. Retrogradna senka se završava 6. aprila, a onda vam život postaje mnogo bolji.
Ribe konačno kreću punom parom napred. Mnogo ste manje magloviti nego što ste bili u proteklih šest nedelja, a da ne pominjemo dvosmislenost s početka godine oko Neptunove konjunkcije sa Saturnom u Ribama. Mars je u vašem znaku od marta. To započinje novi Marsov ciklus za vas, ali ponekad energija može biti malo prejaka. Mars napušta vaš znak i ulazi u Ovna ili vašu drugu kuću novca 9. aprila, tako da ovo uklanja deo pritiska.
Pored toga, Mars se pridružuje Suncu, Merkuru i Saturnu u aprilu. To donosi povećane mogućnosti za otplatu dugova, poboljšanje finansija i početak finansijskog napretka. Do kraja aprila, Sunce ulazi u Bika ili vašu treću kuću komunikacije, donoseći više stabilnosti i utemeljenja, što vam omogućava da se fokusirate. Očekujte opipljive rezultate od svojih ideja.
2. Devica – mentalno i emocionalno rastete
Tokom druge polovine godine 2025. i u prvom mesecu 2026. godine, Saturn je bio u konjunkciji sa Neptunom u vašoj sedmoj kući partnera. Ovaj tranzit je stvorio neke zbunjujuće utiske, Device. A moguće je da je doveo do prekida veze, posebno zato što se Merkurov retrogradni kretanje u martu takođe dogodilo u vašoj sedmoj kući partnerstava.
U aprilu, Venera u Biku tranzitira kroz vašu devetu kuću, otvarajući vam oči za nove mogućnosti, perspektive, putovanja, pa čak i obrazovanje. Bik je jedan od vaših najkompatibilnijih znakova. To znači da će vam život postati mnogo bolji pre kraja aprila. Sunce, Mars i Saturn tranzitiraju kroz vašu osmu kuću, kojom vlada Ovan, tako da se veći deo meseca fokusira na otplatu dugova i razmatranje kako vas vaša veza čini da se osećate.
Kada Sunce uđe u Bika 20. aprila, pridružiće se Veneri u vašoj devetoj kući, uzemljujući vas i imajući čvršći efekat nego što ste doživeli od januara do marta 2026. Stabilnost vam je važna i možete očekivati da ćete se ponovo osećati mentalno i emocionalno usklađeno sa svetom kako se približavamo kraju aprila.
3. Bik – hrabro radite sve na svoj način
Vaš život postaje bolji pre kraja aprila jer pronalazite hrabrost da radite stvari na svoj način. Uran u Biku je poremetila stvari u poslednjih nekoliko godina, ali do kraja aprila, Uran napušta vaš horoskopski znak i ulazi u Blizance. Blizanci su vaša druga kuća samopoštovanja. Zbog toga sve promene koje Uran donosi neće delovati tako lično. Naravno, to poboljšava vaš život jer shvatate ko ste i šta imate.
Venera tranzitira kroz vaš znak tokom većeg dela aprila, podstičući vaš društveni život. Pošto Venera vlada vašim znakom, a takođe simbolizuje lepotu, obično ćete izgledati i osećati se najbolje i dobro delovati na druge, ulivajući samopouzdanje.
