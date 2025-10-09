Konačno mogu da odahnu: Sreća kuca na vrata 3 horoskopska znaka od 13. do 19. oktobra

Astrolozi ističu da će nedelja od 13. do 19. oktobra 2025. doneti snažan talas sreće i novih prilika za tri znaka Zodijaka. Planetarni tranziti otvaraju prostor za ljubav, obilje i lični rast, a efekti će se osećati i tokom naredne godine.

Vodolija — povratak onome što voli

Vodolije su u poslednje vreme imale osećaj da život postaje rutina i obaveza, umesto avanture. Ulazak Venere u Vagu i direktno kretanje Plutona u njihovom znaku donose priliku da se ponovo povežu sa stvarima i ljudima koje zaista vole. Ovo je trenutak da prestanu da troše energiju na ono što ih iscrpljuje i da se vrate svom autentičnom putu. Upravo tada sreća i obilje dolaze prirodno.

Blizanci — novi početak i lična transformacija

Blizanci ulaze u period duboke transformacije. Pluton u Vodoliji otvara im vrata ka novim iskustvima, putovanjima i mogućnostima koje će im pomoći da otkriju svoje pravo ja. Ovo je vreme da se oslobode starih planova i ograničenja i da dopuste univerzumu da ih vodi. Sreća će im dolaziti kroz hrabrost da istražuju i prihvate promene.

Škorpija — oslobađanje od strahova

Za Škorpije, energija poslednje četvrti Meseca u Raku donosi introspektivni trenutak. Biće podstaknute da se suoče sa svojim emocijama i da puste stare strahove i uverenja koja ih sputavaju. Kada to učine, otvoriće se prostor za nove prilike, ljubav i obilje. Oktobar im donosi osećaj da su konačno na pravom putu, a intuicija će im biti najbolji vodič.

Zaključak

Vodolije, Blizanci i Škorpije tokom ove nedelje ulaze u fazu u kojoj sreća dolazi kao nagrada za hrabrost i iskrenost prema sebi. Promene možda neće biti lake, ali će doneti prilike koje mogu oblikovati njihovu budućnost na potpuno novi način.

