Konačno možete da odahnete: Za 3 znaka horoskopa od 2. oktobra stiže bolje vreme

Počev od današnjeg dana, 2. oktobara 2025, astrologija donosi olakšanje za tri horoskopska znaka pod uticajem Meseca u Vodoliji, koji smiruje tenzije i podstiče na popuštanje kontrole, što omogućava da problemi koji su dugo pritiskali konačno počnu da se razrešavaju.

Ovan — prestaje stalna borba

Mesec u Vodoliji smiruje nemirnu prirodu Ovna i na taj dan mnogi problemi koji su delovali nerešivi odjednom će postati podnošljivi; rešenja dolaze lakše jer Ovan odlučuje da pusti stvari i prestane da sve kontroliše .

Lav — rasterećenje i više radosti

Lav će osetiti oslobađanje od prevelikog pritiska i shvatiće da nije neophodno da kontroliše svaku sitnicu; strpljenje i popuštanje zahtevima daju mu prostor da se opusti i ponovo pronađe radost u svakodnevici.

Škorpija — intenzitet popušta

Za Škorpije, Vodolijin Mesec omekšava preteranu intenzivnost i pokazuje da problemi kojima je davao ogroman značaj nisu toliko strašni; ovo olakšanje otvara put novom, manje opsesivnom načinu razmišljanja i življenja.

Olakšanje koje stiže 2. oktobra podstiče promenu stava: manje forsiranja, više predavanja toku događaja i prihvatanje mira kao vredne opcije pored stalne borbe.

