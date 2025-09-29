Konačno se oslobađaju muka: 30. septembra tri znaka horoskopa izlaze iz teškog perioda

Astrološki tranzit Mesec u kvadratu s Merkurom donosi jasnoću i olakšanje: napetosti koje su vas pritiskale postaju razumljivije, komunikacija se razbistrava i putevi za rešavanje problema postaju vidljiviji. Za tri znaka ovo je posebno oslobađajući trenutak jer se dugotrajna briga i nesigurnost počinju rasplinjavati.

Bik — kraj nesporazuma i emotivnog opterećenja

Ako ste Bik, 30. septembar donosi rešavanje problema vezanih uz komunikaciju ili stare nesporazume. Osećaćete zatvaranje poglavlja koja su vas uznemiravala, što će vam omogućiti da nastavite bez stresa koji je duže vreme rušio vašu unutrašnju ravnotežu. Labavi krajevi se povezuju i konačno dolazi mir.

Devica — olakšanje od svakodnevnog pritiska

Za Device ovaj tranzit skida težinu sa ramena: sumnje u sebe, preopterećenje obavezama i unutrašnja napetost počinju se povlačiti. Situacije koje su delovale komplikovano postaju jasnije i lakše za kontrolisanje, pa je vreme da otpustite brige koje su vas dugo mučile i prihvatite rešenja koja dolaze.

Ribe — vraća se jasnoća i nada

Ribe dobijaju jasnoću koja razbija zbunjenost i emotivnu maglu. Istina o problemu izlazi na videlo i donosi oslobađanje od dugotrajne neizvesnosti. Sada možete povratiti mir i poverenje u svoje procene, ostavljajući iza sebe period kolebanja između osećanja i razuma.

Tranzit Meseca u kvadratu s Merkurom 30. septembra 2025. pruža priliku za razrešenje, jasnoću i mir za Bikove, Device i Ribe — ključ je prihvatiti informacije koje dolaze i dopustiti sebi da otpustite ono što vas duže opterećuje.

