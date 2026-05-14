Konačno sve ide na bolje za 4 kineska znaka u četvrtak, pronalaze inteligentna rešenja

Svinja, Konj, Petao i Pas mogu danas da odahnu. 14. maja konačno sve dolazi na svoje mesto i donosi miran život za ove znakove.

Konačno sve ide na bolje za četiri kineska horoskopska znaka počev od 14. maja 2026. Četvrtak je Dan opasnosti od Zemljinih pacova, tokom meseca Vodene zmije u godini Konja.

Kad god postoji Dan opasnosti, to znači da morate biti oprezni. Aktivnosti visokog rizika (da, čak i ako mislite da ste ih sve isplanirali) zahtevaju dodatnu pažnju. To je dobar podsetnik da budete oprezni u svakom slučaju. Takođe nije dobar dan za meditaciju ili traženje smernica od univerzuma. Bolje je sačekati da energija prođe, a još mudrije je čuti i videti šta vam sudbina sprema.

Ipak, postoji dašak pozitivnosti, uprkos neizvesnosti. Pošto energija dana pada na dan Pacova, morate se osloniti na svoju inteligenciju da biste shvatili šta je najbolje za vas. Ovi kineski horoskopski znaci ne moraju mnogo da rade, jer je u četvrtak njihova moć zapažanja dovoljna.

1. Svinja – danas ste lenji, ali to je dobro ovaj put

Ne volite da ističete svoje mane, ali istina je da ponekad možete biti pomalo lenji. Više volite da se opuštate kod kuće i u krevetu i ne volite uvek da budete napolju obavljajući poslove ili radeći. 14. maja, odustajete od gužve na načine za koje znate da su pravi za vas. Birate da radite manje tamo gde to ima smisla.

Ne želite da se previše naprežete u četvrtak. Obično brinete da ne radite dovoljno, ali stvari dobro funkcionišu uprkos vašem nedostatku odlučnosti i pokretačke snage. U stvari, oni zaista rade bolje nego što ste mislili, pokazujući da je ponekad činjenje onoga što je najbolje za vas najsigurniji način da konačno sve ide na bolje.

2. Konj – kontrolišete svoje emocije

U vašem životu se uvek dešava nešto što vas pokreće da preduzmete akciju. Ali, tokom energije Dana opasnosti u četvrtak, stavljate svoj nemir pod kontrolu.

Skloni ste da radite stvari bez plana igre. Trčite sa idejom i nadate se da će stvari jednostavno uspeti. Umesto da uskočite u neki projekat ili kreativnu avanturu, usporite. Nije vam lako da zadržite svoje mišljenje, ali trenutno se čini da je to pravi potez.

3. Petao – konačno vidite kako vaše odluke mogu da budu pametnije

Niste uvek impulsivni. Ali kada osetite potrebu da nešto započnete, može biti frustrirajuće kada je vreme loše. Umesto da se žalite, usmeravate svoju energiju kroz produktivnost. 14. maj je savršen dan da pokupite nekoliko stvari po svom dvorištu ili da organizujete prednji deo kuće, uklanjajući nered i dajući mu svež izgled.

Samo malo vremena u prirodi pomaže da se pošalje pravi signal univerzumu, omogućavajući stvarima da dođu na svoje mesto. U četvrtak osećate prepreke i shvatate kada i kako da ih izbegnete. Postoji energetski pomak koji vam pomaže da vidite kako vaše odluke mogu biti pametnije ako ne pokušavate da gurnete svoje ideje odmah. Umesto toga, razmišljate o svojim problemima.

4. Pas – ponekad možete delovati svađalački

Uvek brinete o drugima i u srcu želite da drugi učine isto za vas. Zbog ove strane vaše ličnosti, ponekad možete delovati svađalački. Branite prava drugih jer, ako to ne učinite, pitate se ko će.

Postoji razlog zašto vam stvari dolaze na svoje mesto u četvrtak, a to je da se uzdržavate da progovorite. Shvatate da postoji samo toliko toga što možete da uradite. Vi ste samo jedna osoba. Morate pustiti druge da žive svoje živote, a onda možete sa strane posmatrati kako uče, iz ličnog iskustva, iste stvari koje ste vi radili kada ste bili u njihovoj koži.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com