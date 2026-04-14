Konačno sve dolazi na svoje mesto za 4 znaka do kraja aprila. Iskoristiće prilike za uspeh

April je za njih "kao dašak vetra". Teška vremena se bliže kraju i konačno sve dolazi na svoje mesto za Blizance, Vagu, Bika i Ovna.

Konačno sve dolazi na svoje mesto za četiri horoskopska znaka. Do kraja aprila 2026. godine, profesionalni astrolog Džošua Pingli je objasnio u videu da je ovaj mesec „kao dašak svežeg vazduha“ za ove znakove.

„April 2026. je jedan od najluđih i najnaprednijih meseci u celoj godini“, napisao je Pingli. Napominje da je to „mesec kada stvari konačno počinju da se okreću na bolje“, posebno za ove astrološke znakove. Oni izazovnu energiju koja se gomila ovog meseca koriste kao priliku za uspeh.

1. Ovan – napredujete u haosu

Ovo je veliki mesec za Ovna, prema Pingliju, koji je objasnio da „postoji tačka sredinom aprila kada će sedam astroloških tela nalaziti u znaku Ovna“. S jedne strane, vi zapravo napredujete u haosu. Ali s druge strane, nikoga ne bi iznenadilo da vas sva ta energija ostavi preplavljenim.

Srećom, zbog „ambiciozne i visoko motivisane“ energije u vašem znaku, rekao je Pingli, postižete rezultate bez obzira na to šta drugi oko vas misle ili govore.

Ovi smeli potezi govore univerzumu da ste spremni da živite svoj najbolji život, što je upravo ono što je potrebno da bi svi delovi konačno počeli da se sklapaju.

2. Bik – teškoće se konačno bliže kraju

Uran, planeta pobune i oslobođenja, konačno napušta vaš znak nakon osam dugih godina, i već možete videti kako konačno sve dolazi na svoje mesto. Prema Pingliju, „Ne samo da je veći deo druge polovine meseca vaša sezona, već je april mesec kada konačno pronađete svoj tlo i zapravo počinjete da stičete neki privid stabilnosti, doslednosti i sigurnosti na duge staze.“

Ne samo da počinjete da osećate više unutrašnjeg mira, već Uran van vašeg znaka pomaže u stabilizaciji svega, od vaših finansija do vaših odnosa, objasnio je Pingli.

Dakle, ako se osećate kao da ste zadržavali dah poslednjih nekoliko godina, budite radosni. Teška vremena se konačno bliže kraju!

3. Vaga – pravite stabilne veze u tišini

April 2026. je počeo punim Mesecom u vašem znaku, što je veoma pozitivna energija za početak meseca. Kao što je Pingli objasnio, „to je tračak nade da stvari zaista mogu i hoće biti bolje“. Verovatno već primećujete da konačno sve dolazi na svoje mesto. I to nakon što ste se oprostili od bilo kojih ljudi ili načina razmišljanja koji su vas samo kočili.

Iako nagrađujući, proces neće nužno biti lak, jer vam je zadatak da se odreknete svih preostalih tendencija ka ugađanju ljudima. Međutim, to ne znači da se odričete dela onoga što jeste. Vi nastavljate da budete glas razuma, rekao je Pingli, sve dok sebe stavljate na prvo mesto.

Pravite stabilne poteze u tišini, dok to uspevate da uradite sa što više gracioznosti.

4. Blizanci – niko ne zna za vaše adute

Život sada može delovati pomalo ustajalo, ali „sve opklade su pale“ do kraja meseca, rekao je Pingli. U tipičnom maniru Blizanaca, niko ne zna šta vam je u rukavu. Naravno, obično možete biti pričljivi. Međutim, krećete se u tišini sa svakim korakom koji napravite u aprilu i posmatrate kako stvari dolaze na svoje mesto oko vas.

Važno je da stvari dovedete u red pre nego što Uran uđe u vaš znak krajem meseca. Kada ta energija preuzme kontrolu, „postoji jedna fraza koja obuhvata sve što nam Uran u Blizancima sprema“, prema Pingliju, „to je ‘očekujte neočekivano’. I definitivno nam neće biti dosadno.“

