Konačno sviće za 7 znakova: Težak period ostaje iza vas, ono najbolje tek dolazi do 30. juna!

Konačno sviće za sedam znakova: težak period puca do 30. juna, a olakšanje stiže baš onima koji su predugo ćutali. Da li ste na spisku?

Dvanaest dana. Toliko vam ostaje do 30. juna, a baš u tom periodu konačno sviće za sedam znakova koji su mesecima vukli teret koji nisu zaslužili. Ovo nije obećanje za daleku budućnost. Olakšanje stiže ovog leta – i to ne na kašičicu, već kao onaj osećaj suve garderobe na koži nakon dugog pljuska.

Kosmički tranziti se konačno slažu u vašu korist i ono što vas je blokiralo gubi svoju moć. Najteži deo ovog perioda nije bila sama kriza, već magla zbog koje niste videli izlaz. Sada se magla podiže. Sve se rešava brže nego što mislite, a preokret počinje upravo u danima koji su pred nama.

Ovan: Jedan poziv u sredu menja ceo tok meseca

Ovnu se otvara vrata baš tamo gde je najviše gurao bez rezultata, u poslu. U sredu popodne stiže poziv ili poruka koju ste prestali da očekujete. Nemojte odmah pristati. Pustite da druga strana prva kaže cifru, jer ovog puta pregovarate sa pozicije moći, a ne molbe. Energija nedelje vam ide naruku.

Blizanci: Razgovor koji odlažete od proleća konačno se dešava

Blizancima se razvezuje jezik baš oko one teme koju su gurali pod tepih još od aprila. Neko vama blizak prvi otvara temu, i to mirno, bez optužbi. Iskoristite vikend za taj razgovor jer reči koje krenu sada padaju na meko tlo. Ono što ste mislili da je kraj, ispada da je samo bila pauza.

Rak: Stara rana prestaje da boli, a vi to ni ne primetite odmah

Raku se vraća unutrašnji mir koji je negde u martu izgubio. Sećanje koje vam je krivilo svaki dan polako gubi oštrinu, i prvi put se budite bez tog grča u stomaku. Ovde olakšanje za sedam znakova najjače pogađa baš vas. Ne tražite zatvaranje od drugih, ono dolazi iznutra, do kraja meseca.

Vaga: Novac koji ste otpisali vraća se na neočekivan način

Vagi se sređuje finansijska slika baš oko one stavke koju je već prebolela. Stari dug, povraćaj, ili posao za koji ste mislili da je propao, vraća se u igru u prvoj polovini meseca. Ne trošite unapred. Stavite tu sumu sa strane jer leto donosi još jedan trošak koji sada ne vidite.

Strelac: Kofer, karta, i odluka doneta na prečac

Strelcu hrabrosti nikad nije manjkalo, a sada mu se i sreća priključuje. Put, selidba ili nagla promena plana pred kraj juna donosi tačno ono što ste tražili. Ne preispitujte se previše. Onaj unutrašnji glas koji vas gura napred ovog puta zna bolje od vaše pameti.

Vodolija i Ribe: Dvoje koji su najduže čekali svoj red

Vodoliji se otvara društveni krug koji joj je mesecima delovao zatvoreno, novo poznanstvo u utorak vredi više nego što sada deluje. Ribama se, pak, smiruje more u glavi, intuicija vam šapuće pravu stranu i ovog puta je poslušajte. Oba znaka konačno prestaju da nose tuđe brige kao svoje.

Šta tačno znači da „sviće“ za vaš znak?

To znači da se najteža tačka već desila. Naredni dani donose merljivo olakšanje. Konačno sviće za sedam znakova, bez velikih i pompeznih najava, već kroz sitne, svakodnevne znake da je pritisak konačno popustio. Nije u pitanju nikakva čarolija, već prirodan i zaslužen kraj jednog teškog ciklusa.

Koji od ovih sedam znakova ste vi i koju ste tešku stvar konačno spremni da pustite pre 30. juna? Napišite nam u komentarima šta vam je ovo leto prvo donelo.

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