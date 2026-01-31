Konačno više nema krize, teška vremena završena su za ova 3 srećna znaka 31. januara

Blizanci, Jarac i Lav konačno mogu da odahnu. Teška vremena završena su za njih, nailazi period prosperiteta.

Teška vremena završena su za 3 horoskopska znaka posle 31. januara 2026. Konačno više neće biti krize.

Posle 31. januara 2026. godine, teška vremena su završena za tri horoskopska znaka. Rastući Mesec u Raku signalizuje poslednji deo pre nego što realno rešenje počne da deluje.

Energija Raka podstiče isceljenje kroz brigu o sebi i iskrenost. Fokusira se na zaštitu, emocionalnu iskrenost i veze sa domom, porodicom i ličnom bezbednošću. Ovaj tranzit podržava emocionalno olakšanje i stvarno rešenje. Na putu smo ka istinskom isceljenju. U subotu, teška vremena konačno završavaju za ove srećne astrološke znake.

1. Lav – ne moraš toliko da se mučiš, konačno shvataš

Za tebe teška vremena su povezana sa iscrpljenošću na ličnom i profesionalnom nivou. Nosio si mnogo više nego što je potrebno i to počinje da ti ide na živce. Ako nastaviš ovako, rizikuješ da izgoriš.

31. januara, tokom rastućeg Meseca u Raku, nešto popušta. Pritisak popušta tokom ovog lunarnog tranzita jer konačno shvataš da ne moraš toliko da se naprežeš.

Na ivici si velike promene i to će te osloboditi, jednom za svagda. Izdržao si toliko dugo i počinješ da shvataš da nije sve na tebi. Zato, daj sebi odmor i pustite nekog drugog da obavi teški posao. Nema potrebe da se teška vremena nastavljaju.

2. Jarac – gledate stari problem novim očima

Rastući Mesec u Raku baca svetlo na vaše veze. Za vas, teška vremena su proistekla iz neravnoteže u naklonosti. Postoje trenuci kada želite jednostavno da odustanete.

Možda ćete na kraju uraditi upravo to, ali u subotu, Mesec u Raku vas tera da ponovo razmotrite stari problem novim očima. Vredi pokušati i možda ćete otkriti da je na duge staze vaša sreća jednostavno stvar perspektive.

31. januara, dani emocionalnog prenaprezanja su zvanično završeni. Sada ste dobro. Ponovo se osećate snažno, jer ste se zauzeli za sebe i povratili svoju sreću. Teška vremena se bliže kraju.

3. Blizanci – kraj neizvesnosti

Za vas teška vremena su se vrtela oko identiteta i neizvesnosti. Još uvek se pitate šta želite da budete kada odrastete, bez obzira na to koliko zapravo imate godina. Rastući Mesec vam donosi odgovor koji ste čekali.

U subotu, 31. januara, konfuzija se dovoljno povlači da napravite sledeći korak sa samopouzdanjem. Tokom Meseca u Raku, vidite put napred koji se ranije činio blokiranim, i sve to, jer sada shvatate da ste vi bili ti koji vam je stajao na putu. Nema više!

Teška vremena se završavaju kada dobijete osećaj za pravac. Ovo je nešto u čemu se veoma dobro nosite. Promena? Samo napred! Sve što vam treba je jedan korak napred i bam! Sve od sada izgleda lakše.

(Krstarica/YourTango)

