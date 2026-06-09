Konjunkcija Venere i Jupitera donosi kraljevski tretman za 6 znakova, a vrhunac sreće pada baš 9. i traje do 12. juna

Konjunkcija Venere i Jupitera donosi 6 znakova kraljevski tretman do 12. juna. Proverite da li ste na spisku.

Konjunkcija Venere i Jupitera radi za vas ovih dana, a ne obrnuto. Dve planete koje astrologija vezuje za sreću i lake dane susreću se 9. juna u znaku Raka, i taj susret pravi jedan od najsrećnijih dana u celoj godini. Šest znakova dobija pravi kraljevski tretman, sve dok energija ne izbledi posle 12. juna 2026. godine.

Astrolog Džejmi Partridž to opisuje jednostavno. Kada se ove dve planete ovako poravnaju, ne morate da se mučite, naprežete niti naporno radite. Život se usporava na sve prave načine. Stvari koje ste mesecima gurali uzbrdo odjednom kreću nizbrdo.

Zašto je konjunkcija Venere i Jupitera u Raku ovako moćna

Venera donosi ljubav, novac i uživanje. Jupiter širi sve čega se dotakne. Kada se nađu u istom znaku, dobro postaje veliko, a malo zadovoljstvo postaje pravi razlog za slavlje. Rak ovoj energiji dodaje toplinu doma i osećaj sigurnosti, pa se sreća oseća lično, a ne apstraktno.

Koji je tačno najsrećniji dan u ovom periodu

Vrhunac je 9. jun, kada se putevi dve planete ukrštaju tačno. Tog dana ne tražite veliki potez, samo recite da. Pozivu, sastanku, prilici koja deluje previše lako. Prozor ostaje otvoren do 12. juna.

Rak: konačno se sve okreće u vašu korist

Vi ste domaćin ove cele priče. Obe planete sede u vašem znaku, pa se promena oseća kao da neko konačno pojačava ton na vašoj omiljenoj pesmi. Ljudi vas primećuju, pozivaju, traže vaše mišljenje. Ako ste razmišljali da napravite prvi korak u ljubavi ili poslu, ovo je trenutak bez kočnice.

Bik: novac i nežnost stižu istim putem

Venera je vaša planeta, pa ovu energiju osećate kao da ste je naručili. Stiže neočekivani priliv, sitan poklon ili ponuda koja vam laska. Vaš novčanik prestaje da bude razlog za stres. Dozvolite sebi nešto lepo, jer ovih dana to nije rasipanje nego dobar tajming.

Devica: prestajete da nosite tuđe terete

Vama je teško da pustite kontrolu, ali ovaj period vas nagrađuje baš kada se opustite. Neko vraća staru uslugu. Posao koji ste odlagali rešava se uz pomoć sa strane. Manje gurate, više dobijate.

Škorpija: emocije se vraćaju na površinu, i to dobro

Voda priča sa vodom, pa Rak vas hrani direktno. Stara veza dobija drugu šansu ili nova osoba ulazi tačno na vrata koja ste mislili da ste zatvorili. Intuicija vam je ovih dana oštrija nego ikad. Verujte prvom osećaju.

Ribe: snovi dobijaju adresu i datum

Ono što ste samo zamišljali počinje da dobija oblik. Ideja, putovanje, projekat iz mašte. Univerzum vam šalje konkretan znak, najčešće kroz osobu koja se pojavi niotkuda. Ne preispitujte sreću, samo je primite.

Strelac: vrata se otvaraju pre nego što pokucate

Jupiter je vaš saveznik, a sada radi prekovremeno. Prilika za zaradu ili putovanje dolazi sa lakoćom koja vas iznenadi. Tokom kraljevskog tretmana univerzuma najviše dobija onaj ko kaže da bez dugog razmišljanja. Vaš instinkt za prave ljude sada je tačan.

Kako da ne propustite ovaj redak prozor sreće

Nemojte čekati savršen trenutak, jer je on već ovde. Pošaljite poruku koju odlažete. Pristanite na kafu, sastanak, ponudu. Povoljan astrološki period nagrađuje pokret, ne kalkulaciju. Posle 12. juna energija slabi, pa ono što danas teče lako, sutra opet traži trud.

Koji ste vi znak i da li ste već osetili da se nešto neočekivano okrenulo u vašu korist ovih dana?

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