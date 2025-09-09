Koridor pomračenja do 21. septembra menja sudbinu pet znakova: Oslobađaju se velikog tereta prošlosti

Od 7. do 21. septembra 2025. otvara se moćan astrološki portal poznat kao koridor pomračenja. U tom periodu stare energije se ruše, a nove se oblikuju, pa će mnogi iskusiti nagle preokrete bez sopstvenog pristanka. Iza svake krize krije se prilika za rast i oslobađanje od svega što nas koči.

Šta je koridor pomračenja?

Koridor pomračenja predstavlja vremenski raspon između da pomračenja – Mesečevog i Sunčevog – tokom kojeg se intenziviraju kozmičke energije. Univerzum tada vrši “proveru stanja” naših života, ubrzava karmičke lekcije i otvara puteve ka neizbežnim promenama.

Kako preživeti period pomračenja?

Umesto da reagujete impulsivno, održavajte bistrinu uma i posmatrajte događaje s distance. Dva dana pre i dva dana nakon pomračenja izbegavajte velike odluke, selidbe ili finansijske rizike. Brzopletost može ostaviti posledice koje se osećaju godinama.

Kanalizovanje snage pomračenja

Najbolje rezultate postići ćete kroz introspekciju i prikupljanje snage. Zapišite svoje želje i ciljeve ili ih vizualizujte što preciznije – to će ubrzati privlačenje okolnosti koje vode ka novoj realnosti. Posebnu pažnju posvetite domu, porodici i karijeri, jer se upravo tu otvaraju ključne transformacije.

Pet znakova koji će najviše osetiti uticaj pomračenja

Ovan: U oblastima ljubavi i veza Ovnovi će proći kroz drastične promene. Sve što je građeno na površnim osnovama može se raspasti, ali upravo kroz oslobađanje dolaze i istinski odnosi koji vam odgovaraju.

Rak: Rakovi će preispitati svoj put u radu i samoostvarenju. Pitanje ostanka uz poznato ili hrabro kretanje ispočetka podstaknuće vas na ubrzano sazrevanje i donositi vam jasnije uvide o dugoročnim ciljevima.

Lav: Lavovi će iskusiti turbulencije u finansijama i vrednostima. Neočekivani dobici ili gubici otvoriće im oči za prave prioritete, ali i naučiti ih da prava sigurnost dolazi iznutra, a ne spoljašnjeg statusa.

Škorpija: U partnerstvima će isplivati skrivene namere i emocije. Neki odnosi će se razgraditi, dok će drugi dobiti priliku za novi početak na iskrenijim osnovama. Kroz krizu dolazi oslobađanje i novo rađanje veze.

Vodolija: Vodolije će preispitati svoja uverenja i društveni krug. Stare istine mogu izgubiti moć, a u vaš život ući će novi mentori i prijatelji koji vam donose sveže perspektive i inspiraciju za budućnost.

