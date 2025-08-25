Kosmički preokret 30. avgusta: Jedan znak dobija šansu života, dok drugi ulazi u najmračniji period

Astrolozi poručuju da 30. avgust donosi snažnu energiju promena. Univerzum tada “pritiska reset” i pojedini znaci će osetiti ogromne oscilacije – nekima se otvaraju vrata uspeha i sreće, dok drugi ulaze u turbulentan period u kojem će morati da pokažu koliko su zaista jaki.

Ovo je dan kada se sudbine lome, a svaki znak Zodijaka osetiće bar mali pomak, međutim dva znaka će posebno biti na udaru kosmičkih talasa – jedan u najlepšem, a drugi u najtežem smislu.

Lav dobija šansu života

Lavovima se konačno vraća ono što dugo čekaju. Njihova istrajnost, snaga i vera u sebe donose im nagradu upravo krajem avgusta. Mogući su veliki uspesi na poslu, novčani dobitak, ali i emotivna ispunjenost. Ako ste Lav, budite spremni – pred vama su trenuci kada možete potpuno da preokrenete svoj život i ostvarite ono što ste godinama želeli.

Škorpija ulazi u najmračniji period

Nažalost, Škorpije neće imati tako lagan put. Očekuje ih period turbulencija, sukoba i unutrašnjih borbi. Može se javiti osećaj da sve ide naopako, da okolnosti ne idu u njihovu korist i da se gomila pritisak. Ipak, ovaj period nije kazna, već lekcija – Škorpije iz ovoga izlaze jače, odlučnije i mudrije. Ono što izgube sada, u budućnosti će se vratiti višestruko.

Sve ima svoj razlog

Kosmički preokreti nikada nisu laki, ali donose upravo ono što nam je potrebno. Lavovima će univerzum otvoriti vrata uspeha, dok će Škorpije naučiti kroz tamu kako da pronađu sopstvenu svetlost. Na kraju, sve se vraća i svako dobija ono što mu pripada – u pravom trenutku.

