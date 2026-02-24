Kosmičko bogatstvo im stiže, 4 znaka su magnet za obilje i sreću

Astrološka situacija poklopila se danas i oslobađa kosmičko bogatstvo za Vagu, Jarca, Ovna i Raka. Danas postaju magnet za izobilje i novac.

Četiri horoskopska znaka privlače veliko obilje i sreću 24. februara 2026. godine. Šta god danas da urade kosmičko bogatstvo im stiže kada Saturn u Ovnu napravi trigon sa Mesecom u Biku.

Kada aktivni Saturn napravi trigon sa opuštenim Mesecom, nešto dobro se dešava unutra. Osećate se intenzivno ukorenjeno u svrsi. Ništa vas ne sprečava da vidite kako prilika može da vam ide u korist. Ukopate se u pete i zasučete rukave.

Vreme se čini pravim u utorak, i ovi astrološki znaci se opuštaju u tome. Osećate da vaš život ima svrhu i da vam ne treba ohrabrenje da biste došli do nje. Vaše srce i um su usklađeni, privlačeći obilje i sreću sa svakim izborom danas.

1. Rak – sigurni ste u svoje znanje

Umesto da čekate da neko drugi nešto uradi u utorak, uradite to sami. Ponekad vas sumnja u sebe dovodi do nepoverenja u sebe. Međutim, 24. februara ste sigurni da ste spremni da uradite ono što je potrebno.

Vaša prijateljstva se prebacuju u ulogu podrške. Vaša vera je usredsređena na vaše znanje. Doživljavate sebe kao moćnu silu. I imate hrabrost koja vam je potrebna da podnesete kritike za svaku grešku koju napravite.

Privlačite obilje jer vaš način razmišljanja više nije potkopavan strahom. Privlačite sreću stvarajući je sopstvenim postupcima. Kada se moć delegira, ponekad vas ostavlja u gubitku. Na kraju čekate da budete priznati ili prepoznati za svoj doprinos. Umesto toga, Saturn u trigonu sa Mesecom uklanja posrednika. Direktna linija od tačke A do tačke B ste vi, i vi držite karte za uspeh.

2. Ovan – lični razvoj

Privlačite danas obilje i sreću u ličnoj imovini. Uzimate ono što znate i ulažete to u cilj, čak i ako su informacije koje imate nepotpune. Saturn u trigonu sa Mesecom aktivira vaš lični razvoj, donosi kosmičko bogatstvo i pomaže vam da postignete solidan rezultat. Uporno radite i prestajete da mislite da morate da naučite svaki detalj pre nego što preduzmete akciju.

Možete biti uspešni i nesavršeni. To je umetnost napornog rada. Prilagođavate se dok idete. Možete dozvoliti da proces bude deo putovanja i da uživate u njemu. Prestajete da se pitate da li ćete ikada dobiti ono što želite. Umesto toga, tražite priliku da pokušate.

Pronalazite ih jer kada jednom počnete da tražite odgovor, pronalazite ga. Današnji tok kreativnosti postaje zamah koji pokreće rezultate. Nemate sreće zbog predaje. Imate sreće što ste je zaslužili.

3. Jarac – uspeh kroz sistem

Usvojite kolaborativni način razmišljanja danas i dozvolite sebi da budete pod uticajem tuđih strasti. Saturnov trigon Mesečev tranzit vam omogućava da verujete svojoj porodici porekla i njihovim tradicijama, čak i ako se ne slažete sa njima. Postoje trenuci kada se suprotstavljate sistemu, a zatim trenuci kada ga morate prihvatiti.

Uprkos vašoj želji da stvari radite drugačije, shvatate da u utorak tajming nije pravi. Morate ići sa tokom. Moć se može povratiti kasnije, ali za sada, uticaj dolazi delegiranjem zadataka. Vi ste primalac ovog uspeha. On vam pada u krilo u meri u kojoj vam je potreban.

4. Vaga – obilje kroz partnerski odnos

Današnji Saturnov trigon tranzit Meseca pomaže vam da privučete obilje u svoj partnerski odnos kroz sticanje spoljnih resursa. 24. februara, nešto se ističe što pomaže vama i vašem partneru finansijski. Kada nešto zatražite, to stiže. Kosmičko bogatstvo dolazi, nestašica novca prestaje i konačno vidite da stvari idu u pravom smeru.

Ne plašite se da tražite stvari koje su vam potrebne. U stvari, vaša snalažljivost se povećava, što dovodi do većih rezultata. Vaš partnerski odnos je čvrst kao stena tokom ovog prelaznog perioda. Umesto da se svađate oko grešaka, na istoj ste strani, oboje fokusirani na isti krajnji rezultat. Astrologija u utorak vam je veoma podržavajuća i pomaže vam da zaradite novac na način na koji ranije niste mogli.

(Krstarica/YourTango)

