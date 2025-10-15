Kosmos vrši pritisak: Kraj meseca donosi udar sudbine za tri znaka koji menja dalji tok njihovih života

Astrolozi upozoravaju da će kraj oktobra doneti snažne energetske udare i talase i izazove koji će posebno pogoditi tri znaka Zodijaka.

Za njih, ovo je period suočavanja sa udarima, sa samim sobom, ali i vreme oslobađanja i donošenja važnih odluka koje menjaju tok života.

Kako se približavamo kraju meseca, Mars, Saturn i Pluton stvaraju napet aspekt koji pokreće velike unutrašnje udare i potrese, naročito u oblasti emocija, odnosa i finansija. Neki će se osetiti kao da ih sudbina pritiska da se probude i sagledaju istinu iz novog ugla.

Škorpija – suočavanje sa istinom i unutrašnjim oslobađanjem

Za Škorpije, kraj oktobra znači trenutak kada se više ništa ne može kriti. Sve potisnute emocije, tajne i sumnje izlaze na površinu. Ovo je vreme kada istina udara, moraju iskreno pogledati sebe i odlučiti, da li ostaju zarobljeni u prošlosti ili biraju slobodu.

Ulaze u fazu dubokog čišćenja, svojevrsne energetske detoksikacije. Mnogi će završiti odnose koji su izgubili smisao, dok će drugi ojačati postojeće veze iskrenim razgovorima i otvorenošću.

Ako poslušaju svoj unutrašnji glas i prekinu toksične obrasce, osetiće olakšanje i unutrašnji mir. Oni koji nastave da ignorišu promene, mogli bi se suočiti sa emotivnom iscrpljenošću i osećajem gubitka kontrole.

Na poslovnom planu moguće su nagle promene, nova pozicija, ponuda koja sve menja ili kraj nečega što im više ne služi.

Poruka za Škorpije glasi: Ne plašite se završetaka, oni su samo uvod u novi početak.

Bik – između potrebe za sigurnošću i poziva na hrabrost

Bikove kraj oktobra izvlači iz zone komfora i udara ih jako. Promene koje dolaze mogu izgledati zastrašujuće, ali su neophodne za njihov rast. Ono što se činilo stabilnim sada se ljulja, posao, odnosi, pa čak i finansije.

Astrolozi savetuju da ne pokušavaju da zadrže ono što očigledno odlazi. Sigurnost ne dolazi spolja, već iz vere u sopstvenu snagu.

Bikovi koji se usude da prate intuiciju i naprave hrabar korak, već početkom novembra mogu doživeti preokret, novu ponudu, podršku osobe od poverenja ili neočekivanu priliku koja menja sve.

Savet glasi: Ne odlažite odluke, ne čekajte „idealne uslove“ – sada je trenutak da zakoračite napred, čak i ako ne znate kuda tačno idete.

Lav – test snage, poniznosti i granica moći

Lavove očekuju iskustva koja će testirati njihovu unutrašnju snagu i ego. Mars u napetom aspektu s Plutonom donosi sukobe i udare s autoritetima ili situacije koje ih primoravaju da preispitaju sopstvenu moć i granice.

Mnogi Lavovi mogli bi osetiti „udar na ego“, kroz razočaranje u osobu kojoj su verovali ili kroz poslovni izazov koji ih tera da spuste gard.

Neki će osetiti potrebu da se povuku, odmore i preispitaju svoje prioritete. To nije slabost, naprotiv, to je način da povrate unutrašnji balans i snagu.

Poruka za Lavove: Pokažite ranjivost. Tek kada spustite masku i dopustite sebi da budete iskreni, pronaći ćete novu snagu i jasnoću. Ovaj period može biti težak, ali donosi duboku transformaciju i zrelost

Univerzum traži iskrenost, ne savršenstvo

Kraj meseca ne donosi kaznu, već priliku da vidimo istinu onakvu kakva jeste. Sve što se sada događa ima svrhu: da nas probudi, oslobodi iluzija i nauči autentičnosti.

„Sudbina nikada ne deluje protiv nas, već za nas“, poručuje astrolog. Oni koji se opiru promenama osećaće udare, težinu i bol. Oni koji ih prihvate – doživeće olakšanje i unutrašnju slobodu

Kako prebroditi energetske preokrete

Izbegavajte sukobe i rasprave – energija je napeta, a konflikti sada donose samo dodatni haos.

Oslobodite se prošlih razočaranja – pišite, meditirajte, provedite vreme u prirodi.

Verujte svojoj intuiciji, čak i ako vas vodi putem koji deluje nepoznato.

Oprostite sebi, svaka greška bila je lekcija koja vas je oblikovala, piše Atma.hr.

