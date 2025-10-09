Kraj 2025. godine donosi neverovatne preokrete — ovih pet znakova čeka sreća i uspeh

Astrolozi ističu da je početak godine bio izazovan zbog retrogradnih planeta i napetih tranzita, ali poslednji meseci 2025. donose olakšanje i snažan talas pozitivne energije za pet horoskopskih znakova.

Rak — godina velikih prilika

Od juna, kada je Jupiter ušao u znak Raka, otvaraju se vrata za rast, sreću i širenje na svim poljima. Jesenje eklipse dodatno donose harmoniju i emotivnu stabilnost, pa Rakovi mogu očekivati i ljubavne i poslovne uspehe.

Ovan — vreme novih početaka

Saturn u Ovnu donosi lekcije i izazove, ali uz podršku Urana u Blizancima otvaraju se iznenadne prilike. Ovnove očekuju kreativni proboji, nova poznanstva i jasnija vizija budućnosti.

Lav — izlazak iz perioda turbulencija

Nakon dugog perioda izazova, Lavovi konačno ulaze u fazu stabilnosti i rasta. Uran u Blizancima donosi nove prijatelje, poslovne kontakte i mogućnosti za ostvarenje davnih želja. Za mnoge Lavove ovo može biti i vreme novih ljubavi.

Blizanci — finansijski i lični napredak

Saturn i Neptun više ne pritiskaju Blizance kao ranije, a ulazak Urana u njihov znak donosi osveženje i izlazak iz stagnacije. Jupiter u Raku dodatno poboljšava finansijsku situaciju i otvara prostor za sigurnije planove.

Ribe — ljubav i radost u fokusu

Nakon teških tranzita, Ribe konačno osećaju olakšanje. Jupiter u Raku donosi im sreću u ljubavi, više zabave i mogućnost da se povežu s ljudima koji im donose radost. Za mnoge Ribe ovo je period novih početaka u emotivnom životu.

Astrolozi na kraju naglašavaju da će Rak, Ovan, Lav, Blizanci i Ribe do kraja 2025. godine osetiti snažan talas pozitivnih promena. Nakon izazovnog starta, druga polovina godine donosi im prilike koje mogu potpuno promeniti tok života.

