Kraj aprila donosi veliko olakšanje za 4 znaka, ulazak Urana u Blizance gotovo trenutno im poboljšava život

Kraj aprila donosi veliko olakšanje za Bika, Škorpiju, Vodoliju i Lava. Ulaskom Urana u Blizance osetiće gotovo trenutno bolji život.

Kraj aprila donosi veliko olakšanje u životu ova četiri znaka horoskopa, a profesionalni astrolog Evan Natanijel Grim objašnjava da je razlog za to ulazak Urana u Blizance.

Ostalo je samo nekoliko nedelja boravka Urana u Biku, što je, kako Grim ističe, odlična vest za ove znake jer im je „ovaj tranzit godinama donosio nepredvidivost. Ništa nije išlo po planu“.

Kada Uran, planeta iznenađenja i promena, uđe u Blizance 25. aprila, nekoliko znakova će osetiti gotovo trenutno olakšanje.

Bik – sve se na kraju isplatilo

Od svih horoskopskih znakova, verovatno najmanje volite promene. To znači da je Uran, planeta naglih promena, u vašem znaku od 2018. godine i da nije bilo lako.

Dok planeta provodi poslednje nedelje u vašem znaku, Grim objašnjava da se verovatno osećate veoma nemirno. Međutim, on naglašava da je važno ceniti lični rast kroz koji ste prošli.

Dobra vest je da život postaje mnogo lakši nakon što Uran napusti vaš znak 25. aprila. Shvatićete da se sve kroz šta ste prošli u proteklih nekoliko godina isplatilo.

Postali ste otvoreniji i prilagodljiviji i naučili ste da lakše prihvatate nove okolnosti. Zato duboko udahnite. Dolaze lakša vremena, kraj aprila donosi vam veliko olakšanje.

Škorpija – druženje i prijateljstva uklanjaju napetost

Pošto je planeta nepredvidivosti bila u vašoj kući partnerstava poslednjih nekoliko godina, mnoge vaše veze su možda delovale nestabilno. Dok Uran provodi poslednje nedelje u ovom sektoru, verovatno ćete „doživeti neke neobične, neočekivane situacije u svojim vezama“, rekao je Grim.

Od iznenadnih svađa do otkrivanja tajni, mogla bi postojati napetost ako ste u romantičnoj vezi.

Iako stvari mogu izgledati pomalo sumorno dok Uran ne napusti Bika 25. aprila, nije sve loše. Kako je Grim objasnio, ovo je vreme kada biste mogli „iznenada upoznati nekoga novog i zanimljivog“. Zato je važno da se više krećete. Kroz druženje i sticanje novih prijateljstava, pronaći ćete ljude kojima ćete se okružiti.

Lav – izgladićete sve nesporazume

Lave, Uran u Biku je doneo nemir u vašu karijeru. Ali stvari na poslu postaju mnogo lakše kada planeta nepredvidivosti uđe u Blizance 25. aprila. Prema Grimu, još uvek ima dosta vremena da se „popravi“ sve što je pošlo po zlu u vašem profesionalnom životu.

Kako vreme prolazi, svaka pogrešna shvatanja ili nesporazumi koje drugi imaju o vama postepeno će nestati, a vaš ugled će se vremenom poboljšavati. Od kolega koji će vas više ceniti do boljih prilika koje će vam se otvoriti, kraj aprila donosi veliko olakšanje i vaš život će krenuti pozitivnije.

Vodolija – porodični život u prvom planu

Prema rečima intuitivne astrološkinje Aleksandre, „tokom proteklih osam godina, Uran u Biku menja vaš dom, vaš privatni život, vašu porodicu, vaše korene i vaš unutrašnji temelj“. Kao što je Grim potvrdio, verovatno se još uvek nosite sa posledicama nekoliko neočekivanih događaja koji su se dogodili u vašoj porodici tokom tog perioda.

Ovog meseca bićete preokupirani porodičnim životom, bilo da je u pitanju introspekcija ili pomoć članu porodice u nevolji. Srećom, život postaje mnogo lakši kada Uran promeni znak pred kraj aprila.

Oni koji nisu osetili pravi osećaj pripadnosti potražiće novo kućno okruženje i osloboditi se ograničenja i negativnih situacija kod kuće.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com