Kraj besparice od 10. juna: Tri znaka ulaze u period kad im novac dolazi bez prestanka

Kraj besparice stiže 10. juna za tri znaka horoskopa. Kreće period u kojem novac dolazi bez prestanka - nećete stizati ni da brojite!

Stigao je kraj besparice, i to bukvalno preko noći. Od 10. juna Rak, Vaga i Jarac prestaju da broje sitniš i konačno počinju da žive normalno. Ako ste mesecima gledali u plafon i razmišljali kako da spojite kraj sa krajem, ovo se odnosi baš na vas.

Sudbina je odlučila da naplati onaj trud koji niko nije primetio. Reč je o ozbiljnom preokretu koji menja celu sliku narednih nedelja.

Stari dugovi se gase, povišice padaju s neba, a poslovi koje ste odavno otpisali odjednom donose pare na račun.

Punjenje novčanika ide takvim tempom da nećete stizati ni da brojite.

Rak: Stari dug vam se vraća kada se najmanje nadate

Rakovi prvi osećaju kako izgleda finansijski preokret bez kočnica. Vi najbolje znate kako boli kada čovek želi, a ne sme da otvori novčanik pred kasirkom. Od srede, 10. juna, pare stižu na načine koje niste mogli da pretpostavite. Neko vam vraća stari dug, prodaja koju ste vukli mesecima konačno se zaključuje, a na poslu vas primećuje osoba koja odlučuje o povišici.

Ne tražite logiku iza svega. Samo uzimajte ono što vam se nudi. Vaša kuća prestaje da bude mesto gde se stalno priča o krizi.

Vaga: Cena vam raste, a klijenti više ne cenkaju

Vagama je dosadilo da ih svi hvale, a da u džepu nemaju ni za kafu na Skadarliji. Ta nepravda se ispravlja u drugoj polovini juna. Stiže vam ozbiljan poziv ili ponuda koja preko noći menja stanje na računu. Vaša cena na tržištu raste, a klijenti koji su do juče cenkali svaku paru sada plaćaju bez reči.

Više ne jurite za parama, one jure vas. Spavajte mirno, jer su sledeći meseci već plaćeni unapred.

Jarac: Kraj besparice donosi i ponudu iz inostranstva

Jarčevi, vi ste oduvek znali da ste rođeni za velike stvari, samo ste čekali pravi trenutak. Od 10. juna te velike stvari postaju opipljive. Neki dobitak koji niste planirali, posao sa ozbiljnim ciframa ili ponuda iz inostranstva, sve se to poklapa baš sada. Konačno možete sebi da priuštite stvari koje ste do sada gledali samo kroz izlog.

Računi čisti, glava mirna, leto pred vama

Kada vidite da pare stižu sa svih strana, ne zaboravite ko je bio uz vas dok ste krpili kraj sa krajem. Prestanak krize najbolje se vidi po tome što prvi put ne računate svaki dinar u prodavnici.

Uđite u jun sa osmehom, jer ste konačno dočekali svojih pet minuta.

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