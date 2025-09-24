Kraj bolnog ciklusa: Do kraja septembra život ova 4 znaka horoskopa postaje neuporedivo bolji

Poslednja nedelja septembra 2025. donosi snažne astrološke promene koje stvaraju energetski talas koji će nekima prekinuti dugotrajan i bolan obrazac i otvoriti put novom početku.

Bik — kraj emotivne petlje i finansijsko preispitivanje

Bikovi će do kraja septembra najpre osetiti olakšanje u ljubavi; stara osećanja usamljenosti mogu se rasplinuti kroz neočekivana priznanja ili obnavljanje igre u postojećim vezama. Istovremeno, mesec traži da preispitate odnos prema novcu i granice davanja drugima kako biste mogli napredovati.

Lav — oslobađanje karmičkih obrazaca i nov početak sa novcem

Lavovi zatvaraju karmički ciklus i ulaze u novu fazu ličnog rasta; ovo je posebno važno za ljubav i porodične odnose, ali i za finansije — septembar donosi moguću prekretnicu koja, uz doslednost, prekida staru kružnu priču duga i stagnacije.

Škorpion — povratak strasti u vezama uz potrebu za rezovima

Škorpije će doživeti obnovu strasti u ljubavnom životu, ali uspeh zavisi od okoline: potrebno je odstraniti demoralisane ili neinspirativne uticaje koji mogu sabotirati napredak i oduzeti vam energiju potrebnu za napredovanje.

Vodolija — introspekcija menja odnose i pokreće karijeru

Vodolije završavaju bolan odnosni ciklus kroz iskreno samopropitivanje o tome kako se pokazuju drugima; paralelno, unutrašnji rad donosi i spoljašnje nagrade — karijera se pokreće nabolje, moguće je unapređenje ili veća odgovornost praćena povećanjem prihoda.

