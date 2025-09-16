Kraj godine otkriva sve tajne: Tri znaka u epicentru sudbinskih promena do decembra

Kako se približava kraj godine, astrološki aspekti donose snažne energetske preokrete.

Decembar 2025. označava zatvaranje starih ciklusa i otvaranje novih životnih poglavlja. Iako će svi znaci osetiti uticaj, Bik, Rak i Jarac biće u središtu najintenzivnijih promena.

Bik: Preispitivanje vrednosti, selidbe i emotivni preokreti

Ključne planete: Uran, Saturn, retrogradna Venera

Teme: finansije, dom, ljubav, zdravlje

Bikovi će se suočiti s izazovima vezanim za sigurnost i stabilnost. Uran briše stare obrasce, dok Saturn testira temelje koje su gradili. Retrogradna Venera otvara pitanje pravih vrednosti – materijalno gubi primat.

Promene koje slede:

Neočekivani troškovi, ali i novi izvori prihoda

Moguće selidbe, renoviranja ili odlazak u inostranstvo

Emotivni preokreti: kraj dugih veza ili sudbinski susreti

Promena životnih navika – zdravija ishrana, više kretanja

Oktobar donosi finansijske pomake, novembar izazove u odnosima, a decembar novu stabilnost.

Rak: Porodične tajne, emotivne krize i karmičke lekcije

Ključni aspekti: Pluton, Severni čvor

Teme: porodica, dom, karijera, emocije

Za Rakove, kraj godine donosi duboke emotivne turbulencije. Pluton u kvadratu s Mesecom budi unutrašnje krize, dok Severni čvor otvara karmičke teme vezane za poreklo i porodicu.

Šta ih očekuje:

Gubitak ili dolazak novog člana porodice

Pomirenja, preseljenja u rodni kraj

Otkrivanje porodičnih tajni

Sukob između karijere i porodičnih obaveza

Podrška bližnjih i rad na sebi ključni su za izlazak iz krize. Decembar donosi mir i novi početak.

Jarac: Kraj stare ličnosti i rađanje novog identiteta

Ključne planete: Pluton, Uran, Saturn

Teme: karijera, društveni status, lični razvoj

Jarčevi ulaze u period rušenja starih struktura. Pluton donosi kraj dosadašnje ličnosti, Uran otvara vrata iznenadnim prilikama, a Saturn proverava snagu postignutog.

Mogući scenariji:

Gubitak pozicije ili potpuna promena karijere

Skandali, slava ili ulazak u novi društveni krug

Sukobi s autoritetima i institucijama

Razvijanje novih veština i emocionalna fleksibilnost

Septembar donosi prve pukotine, oktobar vrhunac promena, a kraj godine stabilizaciju i novi identitet.

