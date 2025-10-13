Kraj jednog poglavlja: Sledeća godina donosi sudbinske preokrete za 4 znaka!

Godina 2026. donosi velike astrološke preokrete, koji donose sudbinske promene kod nekih znakova
Saturn menja znak i donosi veću odgovornost, Neptun nas podseća na snove koje smo zapostavili, dok Pluton tera na oslobađanje od svega što nas koči. Ova kombinacija planeta donosi kraj jednog životnog poglavlja i otvaranje potpuno novih puteva – posebno za Ovnove, Bikove, Rakove i Vodolije.
Ovan – energija dobija pravi smer
Za Ovnove, 2026. je godina u kojoj se borba pretvara u mir.
Proleće: introspektivno vreme, jasnoća o prošlim odlukama.
Jesen: postupci dolaze iz sigurnosti, a ne iz straha.
Posao: nove šanse i stabilni projekti.
Ljubav: sigurnost i stabilnost, bilo u staroj ili novoj vezi.
Ova godina uči Ovnove da hrabrost može biti konstruktivna, a ne iscrpljujuća.
Bik – stabilnost postaje snaga za rast
Za Bikove, 2026. je godina preokreta u razmišljanju, uči ih veoma bitnim stvarima.
Saturn pomaže da planovi postanu realnost.
Početak godine: poslovne promene, nova karijera ili sopstveni posao.
Ljubav: dublje veze i razumevanje, mir u odnosima.
Bikovi uče da stabilnost ne znači stagnaciju, već osnovu za rast i napredak.
Rak – emotivna snaga i novi prioriteti
Rakovi ulaze u godinu introspekcije i emotivne snage.
Početak godine: kraj iscrpljujuće faze, fokus na sopstvene potrebe.
Avgust–oktobar: odnosi postaju glavni fokus, jasno se vidi šta donosi ispunjenje, a šta troši energiju.
Rezultat: dublja povezanost sa sobom i unutrašnji mir.
Vodolija – sloboda i samospoznaja
Za Vodolije, 2026. je godina oslobađanja i novih odluka.
Početak godine: pitanja o ličnim željama i granicama.
Maj–jul: ključne odluke – novi posao, selidba ili prekid toksičnih odnosa.
Kraj godine: nova perspektiva i život u skladu sa sopstvenim vrednostima.
Godina 2026. donosi sudbinske preokrete za Ovnove, Bikove, Rakove i Vodolije. Dok Ovan pronalazi mir, Bik gradi stabilnost, Rak jača emotivno, a Vodolija se oslobađa starih obrazaca. Ovo je godina u kojoj se završavaju stari ciklusi i otvaraju vrata ka novim životnim poglavljima menjajući sudbinu.
