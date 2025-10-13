Kraj jednog poglavlja: Sledeća godina donosi sudbinske preokrete za 4 znaka!

Godina 2026. donosi velike astrološke preokrete, koji donose sudbinske promene kod nekih znakova

Saturn menja znak i donosi veću odgovornost, Neptun nas podseća na snove koje smo zapostavili, dok Pluton tera na oslobađanje od svega što nas koči. Ova kombinacija planeta donosi kraj jednog životnog poglavlja i otvaranje potpuno novih puteva – posebno za Ovnove, Bikove, Rakove i Vodolije.

Ovan – energija dobija pravi smer

Za Ovnove, 2026. je godina u kojoj se borba pretvara u mir.

Proleće: introspektivno vreme, jasnoća o prošlim odlukama.

Jesen: postupci dolaze iz sigurnosti, a ne iz straha.

Posao: nove šanse i stabilni projekti.

Ljubav: sigurnost i stabilnost, bilo u staroj ili novoj vezi.

Ova godina uči Ovnove da hrabrost može biti konstruktivna, a ne iscrpljujuća.

Bik – stabilnost postaje snaga za rast

Za Bikove, 2026. je godina preokreta u razmišljanju, uči ih veoma bitnim stvarima.

Saturn pomaže da planovi postanu realnost.

Početak godine: poslovne promene, nova karijera ili sopstveni posao.

Ljubav: dublje veze i razumevanje, mir u odnosima.

Bikovi uče da stabilnost ne znači stagnaciju, već osnovu za rast i napredak.

Rak – emotivna snaga i novi prioriteti

Rakovi ulaze u godinu introspekcije i emotivne snage.

Početak godine: kraj iscrpljujuće faze, fokus na sopstvene potrebe.

Avgust–oktobar: odnosi postaju glavni fokus, jasno se vidi šta donosi ispunjenje, a šta troši energiju.

Rezultat: dublja povezanost sa sobom i unutrašnji mir.

Vodolija – sloboda i samospoznaja

Za Vodolije, 2026. je godina oslobađanja i novih odluka.

Početak godine: pitanja o ličnim željama i granicama.

Maj–jul: ključne odluke – novi posao, selidba ili prekid toksičnih odnosa.

Kraj godine: nova perspektiva i život u skladu sa sopstvenim vrednostima.

Godina 2026. donosi sudbinske preokrete za Ovnove, Bikove, Rakove i Vodolije. Dok Ovan pronalazi mir, Bik gradi stabilnost, Rak jača emotivno, a Vodolija se oslobađa starih obrazaca. Ovo je godina u kojoj se završavaju stari ciklusi i otvaraju vrata ka novim životnim poglavljima menjajući sudbinu.

Šta čeka vaš horoskopski znak u narednoj godini i kakva vam je sudbina? Pogledajte u detaljnom horoskopu za 2026. godinu.

