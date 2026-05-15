Kraj maja donosi muke za ova 3 znaka: Sudbina ih stavlja na test i neće biti lako

Poslednja nedelja maja donosi talas neočekivanih preokreta, a za tri znaka Zodijaka neće biti lako. Odluke su teške, a strpljenje na ispitu. Ovo nije period za prečice. Ko se pripremi, izaći će jači. Ko paniči, plaća dvostruko.

Retrogradni Merkur u Blizancima meša karte do 30. maja, a pun Mesec u Strelcu 31. otvara stare rane. Kombinacija je nezgodna: prebrze reči, pogrešno protumačene poruke i porodične scene koje ste mislili da ste odavno zatvorili. Jarac, Rak i Blizanci osetiće taj pritisak najjače.

Jarac: Profesionalni zid o koji ćete se sudariti

Jarčevi ulaze u nedelju u kojoj posao gubi predvidljivost. Šef menja pravila, kolega koji vam je dugovao uslugu odjednom ćuti, a projekat na kome ste radili mesecima dobija novog vlasnika. Ne dižite ton i ne potpisujte ništa do 1. juna.

Kod kuće vas čeka razgovor koji ste odlagali. Partner traži jasne odgovore, a vi nemate luksuz da bežite u posao. Disciplina koja vas inače čuva sada postaje zid. Spustite gard.

Rak: Emotivni cunami za kojim ne morate trčati

Rakovima neće biti lako jer im se sve pretvara u srce. Porodica otvara temu koju izbegavate godinama. Mama, brat, bivši partner – neko će reći rečenicu koja boli tačno na onom mestu gde najviše peče. Ovo je vreme za tišinu, ne za odbranu.

Finansije takođe trepere. Račun koji ste zaboravili, kazna koju niste očekivali, pozajmica koju neko traži nazad. Ne posuđujte i ne uzimajte kredite ovog vikenda.

Blizanci: Kako prebroditi izazovan period

Blizanci, vaša sezona vam ne donosi torte i svećice nego pravi test sudbine. Sa svih strana stižu informacije, a polovina je netačna. Prijatelj koji vam šapuće tračeve nije vaš saveznik. Zatvorite jedan krug ljudi koji vam crpi energiju.

Ljubavni život je posebna priča. Stara simpatija javlja se u najgorem trenutku, baš kada ste mislili da ste prelistali stranu. Ne odgovarajte iste večeri.

Tri saveta da muke za tri znaka budu kraće

Spavajte sedam sati – neispavan mozak donosi najgore odluke u kriznim danima

Ne pišite ništa važno posle 22h dok Merkur ne izađe iz retrogradnog hoda

Razgovarajte sa jednom osobom od poverenja, ne sa pet, jer saveti se poništavaju

Izbacite kafu posle podne i ubacite kratke šetnje – telo prvo signalizira preopterećenje

Kraj maja 2026. nije kraj sveta, ali jeste prekretnica. Ono što se sada lomi, lomilo se već dugo – samo ste odbijali da vidite. Iza testa stoji nova snaga, ali samo ako odbijete da glumite žrtvu.

Tri znaka koja prepoznaju lekciju, izaći će iz juna sa jasnijom glavom nego što su ušla u maj.

