Kraj maja biće najgori za ove znakove horoskopa – neka se pripreme za nesreću

Za kraj maja horoskop nosi turbulencije za tri znaka. Pripremite živce, novčanik i strpljenje, jer planete spremaju neprijatna iznenađenja.

Kraj maja horoskop najavljuje kao period kada se tri znaka suočavaju sa lavinom obaveza, neprijatnih razgovora i nepredviđenih troškova. Retrogradna kretanja i napeti aspekti ne praštaju nikome, ali baš ova trojica dobijaju najtežu kartu. Ako ste među njima, dobro razmislite pre nego što potpišete bilo šta važno. Zvezde ne zaobilaze nikoga, ali nekima ipak šalju jači udarac.

Strelac na udaru: zašto je ovo najgori maj za znakove iz vatrene grupe

Strelac ulazi u poslednju dekadu meseca sa osećajem da gubi tlo pod nogama. Posao koji je do juče tekao glatko sada zahteva duplo više energije, a šef primećuje svaku sitnicu. Ne ulazite u rasprave sa kolegama, jer ćete reči koristiti pogrešno i napraviti haos koji se teško vraća.

U ljubavi vlada tišina koja boli više od svađe. Partner se povlači, a vi nemate snage da pitate šta ne valja. Probajte da prespavate impulsivne odluke, makar do prvog juna.

Devica: težak period u maju zbog nerešenih računa

Device su mesecima gurale finansijske obaveze pod tepih. Sada stiže račun, i to bukvalno. Neočekivani trošak vezan za automobil ili stan poljuljaće budžet, a pozajmica od porodice neće proći bez prigovora.

Zdravlje takođe traži pažnju. Stomak, glavobolje i nesanica nisu slučajni, već posledica nakupljenog stresa. Sklonite telefon iz spavaće sobe i prošetajte uveče, makar dvadesetak minuta.

Šta tačno znači kraj maja horoskop za Devicu

Kraj maja horoskop za Devicu označava sudar Marsa i Saturna koji donosi kašnjenja, otkazane sastanke i prinudno preispitivanje prioriteta u poslu i kući.

Vodolija ulazi u astrološku krizu maja

Vodolije obično plivaju iznad problema, ali ovog puta voda je previše hladna. Prijateljstvo na koje ste se oslanjali godinama pokazuje pukotine. Neko će vas razočarati pričom iza leđa, i to baš osoba od koje ste to najmanje očekivali.

Ne tražite pravdu odmah. Tišina je vaše najjače oružje u ovom trenutku. Posmatrajte, beležite, ne reagujte naglo, jer ćete tako sačuvati i dostojanstvo i nerve.

Posao i novac za Vodoliju

Projekat koji ste vodili sa entuzijazmom dobija novog šefa, a vaše ideje neko drugi predstavlja kao svoje. Sačuvajte sve mejlove i prepiske, jer bi vam mogli zatrebati već početkom juna.

Kako preživeti izazove krajem maja bez većih posledica

Tri znaka koja smo pomenuli ne moraju da pristanu na ulogu žrtve. Astrologija ukazuje na trend, ne na presudu. Evo šta konkretno možete da uradite kada vas pritisne loš maj za znakove kojima pripadate:

Odložite velike kupovine i potpisivanje ugovora za prvu nedelju juna

Smanjite kontakt sa osobama koje vam crpe energiju, makar privremeno

Pijte više vode i spavajte minimum sedam sati, jer telo prvo popušta

Vodite dnevnik troškova, i to ručno, na papiru, da biste videli stvarnu sliku

Kome zvezde ipak donose predah

Ostali znaci prolaze kroz turbulencije, ali bez udarca u stomak. Rak, Bik i Ribe čak imaju priliku da iskoriste haos drugih i naprave korak napred u poslu. Mirna glava pobeđuje paniku, posebno kada se Merkur smiri.

Šta je vaš najveći strah za kraj ovog meseca, i koji znak iz vašeg okruženja se već ponaša čudnije nego inače?

