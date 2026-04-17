Kraj nedelje donosi najviše sreće ovim znacima, i u ljubavi i u poslu

Kraj nedelje donosi najviše sreće ovim astrološkim znacima. Dogodiće se upravo ono što dugo čekaju – olakšanje, dobre vesti i osećaj da stvari konačno dolaze na svoje mesto.

Neki nastaviti još uvek da vode svoje male bitke, ova četiri horoskopska znaka bi mogla da osete pravi nalet sreće, i to u različitim aspektima života – od ljubavi do posla i ličnih odluka.

Lav – sve se vraća u fokus

Za Lava je ovo trenutak kada se sve vraća u fokus. Nakon perioda u kojem su možda morali da zakoče i preispitaju neke odluke, kraj nedelje im donosi šansu da zablistaju. Dobre vesti vezane za posao ili priznanje koje su dugo želeli, ali i zanimljive susrete koji bi se mogli razviti u nešto više. Lavovi će se konačno osetiti viđenim i cenjenim – a to im, realno, najviše znači.

Vaga – odluke koje ste odlagali sada se ostvaruju

Vaga bi takođe mogla da oseti značajan pomak. Ono što je do skora bilo nejasno sada postaje kristalno jasno. Odluke koje su dugo odlagali sada se ostvaruju, ali na najbolji mogući način. Kraj nedelje im donosi osećaj ravnoteže, ali i potencijalne romantične trenutke koji će ih podsetiti zašto veruju u ljubav. Ako su u vezi – dolazi do produbljivanja odnosa, a ako su solo – veoma zanimljiv susret.

Strelac – neočekivane prilike

Sreća dolazi kroz spontanost. Planovi koji su delovali neizvesno mogli bi se pretvoriti u najbolje iskustvo ove nedelje. Strelcima će biti potrebno da izađu iz svoje rutine, i upravo će ih ta odluka dovesti do neočekivanih prilika. Bilo da je u pitanju putovanje, sastanak ili novo poznanstvo – sve im ide u prilog.

Bik – stabilnost i konkretni rezultati u finansijama

Bik bi mogao da oseti stabilnost koju je tragao već neko vreme. Nakon perioda unutrašnjeg preispitivanja, kraj nedelje im donosi konkretne rezultate. Finansijska situacija bi se mogla poboljšati, a osećaj sigurnosti bi se mogao vratiti. Pored toga, odnosi sa voljenima postaju topliji i iskreniji, što im daje dodatni duševni mir.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com